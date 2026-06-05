（TBS 出水麻衣アナ）

「てん茶」の生産量が増えている理由、その背景にあるのが“世界的な抹茶ブーム″です。抹茶人気の現状や課題も取材してきました。

訪れたのは鹿児島市天文館にある池田選茶堂。鹿児島産の抹茶を楽しめるカフェ兼ティーショップです。

【前編はこちら…】

一杯一杯煎じて…点てたての抹茶

（TBS 出水麻衣アナ）「一番のおすすめは？」

（池田製茶 池田研太社長）「抹茶ラテ飲んでいただきたい」

（TBS 出水麻衣アナ）「一杯一杯煎じてもらえるんですね」

（池田製茶 池田研太社長）「点てたてが非常に香りがいい」

（TBS 出水麻衣アナ）

「こんなに美しい形で頂くのはじめて。最初に口を含んだ時は苦みはそこまで。のど元でてん茶のパンチが来ます」

「甘い。さっきの渋みや苦みがどこかに消えてうまみだけがくる感じ」

こだわりは…石臼挽き

（TBS 出水麻衣アナ）「ラテに使った抹茶のこだわりは？」

（池田製茶 池田研太社長）「抹茶専用工場で石臼挽きで挽いている。摩擦する熱でほわっと焙煎みたいになる。独特の石臼挽きの風合いがあり販売している抹茶は石臼にこだわっている」

（TBS 出水麻衣アナ）「そのストーリーを聞くと、またおいしく感じてきた」

海外からの客が多く訪れる…

10年ほど前から海外との取引を始め、現在、およそ15の国や地域に輸出しています。カフェの店舗にも海外からの客が多く訪れます。

（チェコから）「1～2年前に抹茶（が人気になった）。カフェなどがメニューに抹茶を取り入れるようになった」

（フランスから）「フランスでもすごく人気がある、みんな抹茶を飲むことに慣れてきている。あの少し苦みがある感じが好きになった」

世界的に高まる抹茶人気…本社にも変化が

世界的に高まる抹茶人気から、店舗を運営する本社にもある変化があったそうです。

（池田製茶グローバル事業部 春成恵部長）「問い合わせも大変多く、2人が入って大変助かっている」

今まで1人で国内外の営業を担っていた部署に、この春、2人の新入社員が入りました。

（新入社員）「（海外で）日本のお茶を楽しんでいるのを、すごくいいなと改めて感じて入社」

（池田製茶グローバル事業部 春成恵部長）「お茶が海外に行って、鹿児島ってどんなところなんだろうとか、お茶だけでなく鹿児島が盛り上がったらいい」

「お茶をきっかけに鹿児島のことを勉強した」

実際に店舗では「お茶をきっかけに鹿児島のことを勉強した」という海外からの客もいました。

（アメリカから）

「お茶を学べば、鹿児島のお茶にもたどり着く」

「鹿児島は全体的に見ても魅力的な場所、特にお茶が好きな人にとっては。火山灰の土壌が、お茶の成分や口当たりに影響を与えているのではないかと思う」

一過性に終わらせないための課題

右肩上がりのかごしま茶。一方で、関係者はこの好景気を一過性に終わらせないための課題を感じていました。

（TBS 出水麻衣アナ）「茶の産地は京都や静岡あげる人も多い。かごしま茶の課題は？」

（池田製茶 池田研太社長）

「鹿児島の文化・歴史、茶業が発展してきた理由とか、付け加えながら鹿児島のお茶を広げていく必要がある」

「かごしまのお茶をもっと茶の大きな産地だと分かってもらえるようにしていきたい」

かごしま茶の知名度アップへ。鹿児島の文化や歴史の発信がカギになるかもしれません。

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