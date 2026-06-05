3日、県内に最接近し各地に被害をもたらした台風6号。



（上空からリポート）

「斜面が崩れ流れ出た土砂が線路に覆いかぶさっています」



伊豆地方には線状降水帯が発生し、河津町見高では大規模な土砂崩れが起き、近くの住宅にも流れ込みました。

特に大きな被害を受けたのが、伊東から下田を結ぶ鉄道、「伊豆急行」です。

線路に土砂が流れ込んだことで、片瀬白田駅から伊豆急下田駅の間が運休する事態にー。





5日も作業員が土砂の撤去作業に追われていました。伊豆急行では、復旧までの間はバスによる代行輸送を行い、7日の運転再開を目指しています。“伊豆半島の大動脈”とも言える鉄道への被害…周辺の宿泊施設にも影響が出ています。（伊豆今井浜 東急ホテル 山口和久支配人）「片瀬白田駅に1日2本お迎えのバスを出して、チェックアウトするお客様にも毎朝11時に片瀬白田行きのシャトルバスを臨時で出している」こちらのホテルでは、通常シャトルバスでおよそ1.4キロ離れた河津駅まで宿泊客を送迎していますが、今回の土砂崩れによる運休で最寄り駅はホテルからおよそ11キロ離れた片瀬白田駅に・・・。ホテルからは片道20分で、これまでのおよそ6倍の時間がかかるということです。（伊豆今井浜 東急ホテル 山口和久支配人）「弊社以外にも、旅館、ホテル関係の皆様も、おそらく地元のバス会社では賄いきれない部分もあると思う。最寄りの駅までの手段っていうのは、知恵を絞りながら対応している」片瀬白田駅には大きな荷物を持った多くの観光客が並び、送迎バスや伊豆急行の代行バスに乗り切れない様子も・・・。6日から週末に入り利用者も増加しますが、少なくとも7日まではこの状況が続くということです。一方、伊豆急行は取材に対し、今回の土砂災害は「想定外だった」と話しています。伊豆急行は定期的に線路沿いの“のり面”の点検をしていますが、今回土砂崩れが起きたのは道路を挟んだ河津町が管理している畑だといいます。なぜこの場所で土砂崩れが起きたのか―。地質学の専門家である、静岡大学の北村晃寿教授に現地で話を聞きました。（静岡大学 北村晃寿教授）「いま見えているのが硬い地層。その上のどこかに柔らかい地層との境界があって雨が降って水に満たされて柔らかい部分が崩壊した」北村教授によると、比較的新しく柔らかい地層に雨水がしみ込んだことで崩落したとみられるということです。（静岡大学 北村晃寿教授）「表面なので中は分かりませんが、こうやってちょっと握るとかなり粘土質でボロボロしている。下の流水したところにも植物が混ざっているので、植物が生えていたこういうところから流されてきている」そして、北村教授が注目したのは河津町の「ハザードマップ」。被害が想定される区域などを示す「ハザードマップ」ですが、今回土砂崩れが起きた場所は、“危険な場所”として指定されていませんでした。土砂災害の危険度が高いことを示す“警戒区域”は、「土石流」や「がけ崩れ」「地すべり」が発生する危険性が高い場所を県が指定するものです。しかし、今回土砂崩れが起きた現場は斜面の角度や崖の高さなどの地形が、そもそも警戒区域かどうかを県が調査する基準に達していませんでした。北村教授は、県内の他の場所でも同じような災害が起こり得ると話します。（静岡大学 北村晃寿教授）「地層と地形。ハザードマップを見たり地形図を見ると崖になっていると分かる。注意をしていただければと思います」警戒区域に指定されていない場所であっても、台風の接近時などは“もしもの場合”をイメージしながら、避難の仕方を考えることがが重要です。