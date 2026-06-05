熊田曜子44歳、近影が「スタイル抜群」「美しいボディライン」とネット衝撃 ポールダンス姿を披露
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が5日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「@masami先生スピニングレッスン 『腸腰筋 腸腰筋』という先生の言葉が聞こえてきます」とつづり、ポールダンス姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しいボディライン」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「@masami先生スピニングレッスン 『腸腰筋 腸腰筋』という先生の言葉が聞こえてきます」とつづり、ポールダンス姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しいボディライン」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）