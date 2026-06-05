今後の動向に注目が集まる藤田。（C）Getty Images

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　ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマの去就が注目を集めている。

　昨年の夏にシント＝トロイデンからザンクトパウリに移籍した24歳MFは、加入当初から定位置を確保してチームの主力となった。

　一方で今季、低迷が続いたザンクトパウリはリーグ戦を最下位で終えて２部降格が決定。藤田もシーズン終盤は本来のパフォーマンスを発揮しきれず、北中米ワールドカップの日本代表メンバーからも落選した。
 
　そんななか、ドイツメディア『stpauli24』によれば、ブンデスリーガ１部のアウクスブルクが藤田に関心を示しているという。 また同メディアは「今後、他のクラブからより魅力的なオファーが届く可能性もある」とも報じている。

　そして、もし藤田の移籍が実現すれば、ザンクトパウリにとって、クラブ史上最高額の移籍になる可能性があるようだ。記事では次のように伝えている。

「『Transfermarkt』における藤田の市場価値は1000万ユーロ（約19億円）となっており、移籍すれば移籍金はクラブレコードを更新することになるだろう。これまでのザンクトパウリの移籍金史上最高額は、昨シーズンフライブルクに移籍したフィリップ・トロイの550万ユーロ（約10億円）だ」

　今後の動向から目が離せない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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