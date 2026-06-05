日本代表落選の24歳MFにクラブ史上最高額で移籍の可能性！ ドイツメディアが伝える「より魅力的なオファーが…」
ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマの去就が注目を集めている。
昨年の夏にシント＝トロイデンからザンクトパウリに移籍した24歳MFは、加入当初から定位置を確保してチームの主力となった。
一方で今季、低迷が続いたザンクトパウリはリーグ戦を最下位で終えて２部降格が決定。藤田もシーズン終盤は本来のパフォーマンスを発揮しきれず、北中米ワールドカップの日本代表メンバーからも落選した。
そんななか、ドイツメディア『stpauli24』によれば、ブンデスリーガ１部のアウクスブルクが藤田に関心を示しているという。 また同メディアは「今後、他のクラブからより魅力的なオファーが届く可能性もある」とも報じている。
そして、もし藤田の移籍が実現すれば、ザンクトパウリにとって、クラブ史上最高額の移籍になる可能性があるようだ。記事では次のように伝えている。
「『Transfermarkt』における藤田の市場価値は1000万ユーロ（約19億円）となっており、移籍すれば移籍金はクラブレコードを更新することになるだろう。これまでのザンクトパウリの移籍金史上最高額は、昨シーズンフライブルクに移籍したフィリップ・トロイの550万ユーロ（約10億円）だ」
今後の動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨年の夏にシント＝トロイデンからザンクトパウリに移籍した24歳MFは、加入当初から定位置を確保してチームの主力となった。
一方で今季、低迷が続いたザンクトパウリはリーグ戦を最下位で終えて２部降格が決定。藤田もシーズン終盤は本来のパフォーマンスを発揮しきれず、北中米ワールドカップの日本代表メンバーからも落選した。
そんななか、ドイツメディア『stpauli24』によれば、ブンデスリーガ１部のアウクスブルクが藤田に関心を示しているという。 また同メディアは「今後、他のクラブからより魅力的なオファーが届く可能性もある」とも報じている。
「『Transfermarkt』における藤田の市場価値は1000万ユーロ（約19億円）となっており、移籍すれば移籍金はクラブレコードを更新することになるだろう。これまでのザンクトパウリの移籍金史上最高額は、昨シーズンフライブルクに移籍したフィリップ・トロイの550万ユーロ（約10億円）だ」
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