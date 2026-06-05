「原神」×「じゃがりこ」コラボ第2弾、「じゃがりこ細いやつ サラダ」と「じゃがりこ辛いやつ」（2種）が6月中旬登場
オープンワールドRPG「原神」とカルビーの「じゃがりこ」ブランドとのコラボレーション第2弾が実施される。
第2弾では、「原神」コラボレーションパッケージの「じゃがりこ細いやつ サラダ」がコンビニエンスストアで、「じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味/わさび醤油味」が全業態で6月中旬より期間限定で登場する。
「原神」×「じゃがりこ」コラボ第2弾
じゃがりこ細いやつ サラダ
内容量：52g
価格：オープン（200円前後 ※税別）
発売日/販売エリア：6月中旬～順次切り替え/全国のコンビニエンスストア
【特長】
・いつもの「じゃがりこ」とは少し違った軽快な食感が楽しめる。
・本企画専用の描き下ろしイラストを使用したパッケージ。カップ5種、フタ6種がランダムに組み合わされた合計30種類のデザインがあり、好きなパッケージを探して楽しめる。
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。
※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。
じゃがりこ辛いやつ 旨辛明太チーズ味
内容量：38g
価格：オープン（165円前後 ※税別）
発売日/販売エリア：6月中旬～順次切り替え/全国
【特長】
・「じゃがりこ」に唐辛子ソースをコーティング。「唐辛子の辛み」と「明太子のうま味」が楽しめる。
・本企画専用の描き下ろしデザイン「パイモン」、「ジン」、「バーバラ」の全3種類。
※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。
※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。
じゃがりこ辛いやつ わさび醤油味
内容量：38g
価格：オープン（165円前後 ※税別）
関連情報
SHIBUYA109渋谷店にて店頭イベント開催
実施日時：6月20日（土）10時～20時
実施会場：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース
実施内容： 「じゃがりこみくじ」によるサンプリング、じゃがりこと撮影が楽しめるフォトスポットの設置
※参加はおひとり様1回までです。
※じゃがりこみくじに参加せず、フォトスポットのみの参加も可能です。
※配布商品がなくなり次第、サンプリングは終了となります。
※当日の運営状況により、イベントの内容が変動する場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
「じゃがりこメーカー」にも登場
「じゃがりこメーカー」は、自分専用のオリジナルのパッケージ画像を作れるサイト。推し活やさまざまなシーンに活用できるよう、4月23日に大幅なリニューアルが実施された。今回の描き下ろしイラストも期間限定でラインナップする。
原神イラスト掲載期間：6月15日～8月31日
□じゃがりこメーカーのページ
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