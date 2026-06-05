◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、吉田優利（エプソン）４バーディー、３ボギーの１アンダー７０で回り、トップと４打差の１４位でスタートした。

前週のショップライトＬＰＧＡを今季初のトップ１０入りとなる９位で終え、調子は上向き。「今日は本当にすごく良かったと思う。スコア以上にショットのコントロールとパターの距離感のコントロールがすごく良かった」と振り返った。

予選会を突破して出場資格を得た大会。前半の１１番パー５でボギーが先行したが、１３番で３メートルのチャンスを決めきり、１４番パー３はティーショットを２メートル半につけて連続バーディーを奪った。

この日のフェアウェーキープは１４ホール中８ホールだった。「もう少しフェアウェーキープしていきたい。明日は遅いスタートなので、風がもっと吹いて難しくなるとは思うけど、風に助けてもらいながら頑張りたい」と笑顔で言った。

会場のリビエラＣＣは２０２８年ロサンゼルス五輪の舞台。日本からは過去最多の２３人が出場している。