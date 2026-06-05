【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 6月12日より販売予定

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」およびほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」を6月12日より期間限定で販売する。

現在公開中の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とハッピーセットがコラボレーション。今回はマリオやヨッシー、キノピオ、ピーチ姫など全12種類のフィギュアがラインナップされ、手にとって動かしたり、かばんにつけてデコレーションもできるアイテムとなっている。

また、ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」では映画の紹介に加えて、前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」で描かれたマリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを楽しめる。加えて、おもちゃの箱やスペシャルブック内のQRコードからは、映画の要素を楽しめるデジタルコンテンツを体験できる。

【ハッピーセット】

マリオ（第1弾）

ヨッシー（第1弾）

カエルルイージ（第1弾）

クッパJr.（第1弾）

ロゼッタ（第1弾）

キャサリン（第1弾）

キノピオ（第2弾）

ピーチ姫（第2弾）

クッパ（第2弾）

ファイアマリオ（第2弾）

ワンダークッパJr.（第2弾）

チコ（第2弾）

【ほんのハッピーセット】

スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」

【デジタルコンテンツ】

キービジュアル

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※画像はイメージです。

