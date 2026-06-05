マクドナルド、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」6月12日より販売決定！全12種類のフィギュアが登場
【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 6月12日より販売予定
(C) 2026 McDonald's (C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」およびほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」を6月12日より期間限定で販売する。
現在公開中の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とハッピーセットがコラボレーション。今回はマリオやヨッシー、キノピオ、ピーチ姫など全12種類のフィギュアがラインナップされ、手にとって動かしたり、かばんにつけてデコレーションもできるアイテムとなっている。
また、ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」では映画の紹介に加えて、前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」で描かれたマリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを楽しめる。加えて、おもちゃの箱やスペシャルブック内のQRコードからは、映画の要素を楽しめるデジタルコンテンツを体験できる。【ハッピーセット】
マリオ（第1弾）
ヨッシー（第1弾）
カエルルイージ（第1弾）
クッパJr.（第1弾）
ロゼッタ（第1弾）
キャサリン（第1弾）
キノピオ（第2弾）
ピーチ姫（第2弾）
クッパ（第2弾）
ファイアマリオ（第2弾）
ワンダークッパJr.（第2弾）
チコ（第2弾）【ほんのハッピーセット】
スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」【デジタルコンテンツ】
キービジュアル
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