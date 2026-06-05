賀来賢人プロデュース作品、ホラーが苦手でも楽しめるキャラ紹介特別映像公開
俳優の賀来賢人がプロデューサーを務め、出演もしている映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（公開中）より、登場人物たちを紹介する特別映像が解禁された。ホラー作品でありながら、ポップな音楽が流れ、「怖そうで観るのをためらっている」という人が見ても楽しめる映像に仕上がっている。
【動画】ラブコメに寄せたキャラ紹介特別映像
本作は、賀来と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、ボイルが脚本・監督を担当した完全オリジナルのホラー映画だ。
主人公は、穂志もえか演じる霊媒師・あいり。霊にまつわる怪奇現象を解決するため、人里離れた洋館を訪れた彼女が、次第に不可解な出来事に巻き込まれていく。
今回解禁された映像は、そんな本編に登場するキャラクターたちを軽快なテンポで紹介したもの。幽霊とばかり過ごしてきたため人付き合いが苦手な霊媒師・あいり、ある事件によって霊となった妹思いの姉・みく（稲垣来泉）、そして洋館のオーナー・ていこ（木村多江）らが次々と登場する。
注目は、賀来演じるぐんじ。見た目は良いものの恋愛スキルは限りなくゼロという“残念イケメン”で、ていこの息子でもある。
映像では、除霊の依頼を受けて洋館を訪れたあいりが、ぐんじやていこと交流を深めていく様子が描かれる。姉のみくからは「もっと生きている人といたほうがいい。彼なんてどう？」と背中を押され、ていこからも「好きなだけ泊まっていってね」と歓迎される。夜の館で酒を酌み交わすあいりとぐんじ。2人の距離が縮まっていくかのような展開に、まるでラブコメ映画を思わせる空気が漂う。
後半では、布をかぶった謎の男や振り下ろされる斧、不気味な現象の数々が登場。恐怖に追い詰められるぐんじの姿も映し出され、先ほどまでの穏やかな雰囲気は一転。本作が本格ホラーであることを強く印象づける内容となっている。
ホラーとユーモア、そして人間ドラマが交錯する『Never After Dark／ネバーアフターダーク』。果たして洋館で何が起きるのか。その全貌は劇場で明かされる。
【動画】ラブコメに寄せたキャラ紹介特別映像
本作は、賀来と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、ボイルが脚本・監督を担当した完全オリジナルのホラー映画だ。
今回解禁された映像は、そんな本編に登場するキャラクターたちを軽快なテンポで紹介したもの。幽霊とばかり過ごしてきたため人付き合いが苦手な霊媒師・あいり、ある事件によって霊となった妹思いの姉・みく（稲垣来泉）、そして洋館のオーナー・ていこ（木村多江）らが次々と登場する。
注目は、賀来演じるぐんじ。見た目は良いものの恋愛スキルは限りなくゼロという“残念イケメン”で、ていこの息子でもある。
映像では、除霊の依頼を受けて洋館を訪れたあいりが、ぐんじやていこと交流を深めていく様子が描かれる。姉のみくからは「もっと生きている人といたほうがいい。彼なんてどう？」と背中を押され、ていこからも「好きなだけ泊まっていってね」と歓迎される。夜の館で酒を酌み交わすあいりとぐんじ。2人の距離が縮まっていくかのような展開に、まるでラブコメ映画を思わせる空気が漂う。
後半では、布をかぶった謎の男や振り下ろされる斧、不気味な現象の数々が登場。恐怖に追い詰められるぐんじの姿も映し出され、先ほどまでの穏やかな雰囲気は一転。本作が本格ホラーであることを強く印象づける内容となっている。
ホラーとユーモア、そして人間ドラマが交錯する『Never After Dark／ネバーアフターダーク』。果たして洋館で何が起きるのか。その全貌は劇場で明かされる。