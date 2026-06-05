B&W「804 D4」やデノン「DP-3000NE」が聴けるポップアップストア。新宿高島屋で6月10日から
Bowers & Wilkins「804 D4」
Bowers & Wilkinsは、6月10日から6月30日までの期間、東京・新宿の新宿高島屋 10階インテリア 特設会場にてポップアップストアをオープンする。メインシステムのスピーカーは「804 D4」。マランツの「30シリーズ」およびデノンのレコードプレーヤー「DP-3000NE」との組み合わせで試聴できる。
さらに、ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」に、デノンの最新Bluetooth対応レコードプレーヤー「DP-500BT」を組み合わせたサブシステムも体験可能。高級家具ブランド・ROLF BENZと共に、オーディオとインテリアのコーディネートを提案する。
マランツ「30シリーズ」
デノン「DP-3000NE」
試聴用ディスクには、800 Series Diamondがレコーディング・モニタースピーカーとして活躍している英アビーロード・スタジオで録音されたアルバムや映画音楽を中心に、様々なアーティストのレコードを用意。
さらに、6月20日、27日には、各日3回(13時～13時45分／15時～15時45分／17時～17時45分)、予約不要のレコードコンサートも実施する。
デノン「DP-500BT」
Zeppelin Pro Edition
Bowers & Wilkins × ROLF BENZ ポップアップストア 期間：2026年6月10日～6月30日 場所：新宿高島屋 10階 インテリア 特設会場
〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 営業時間：午前10時30分～午後7時30分
※都合により、急遽、営業の休止または営業時間等の変更を行なう場合あり
※最終日は午後5時閉場 電話 :03-5361-1111（代表）内線5741