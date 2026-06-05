スイッチ2版『エルデンリング』8月28日発売決定 DLCや新要素も収録
『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』（Nintendo Switch 2）の発売日が、2026年8月28日に決定。6月5日よりパッケージ版の予約受付が開始され、ダウンロード版の予約は6月11日0時に開始予定。
【写真】特典付きのスイッチ2版『エルデンリング』パッケージ
『ELDEN RING』は、2022年にPS5、Xbox Series X|S、Steamなどで発売したダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドや探索による未知の発見、立ちはだかる困難と、それ乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険が評価され、「The Game Awards 2022」での「Game of The Year」など、世界中の様々なアワードにて数多くの賞を獲得した。
Nintendo Switch 2 向けに発売となる本作は、『ELDEN RING』ゲーム本編に加えて、2024年6月に発売した大型ダウンロードコンテンツ『SHADOW OF THE ERDTREE』、さらに4種の新防具や2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録したオールインバージョンだ。
また、予約または早期購入をすると、ゲーム内で使用することができるジェスチャー「リングのポーズ」「ミケラのリング」が付属する。さらに、数量限定特典として『ELDEN RING Tarnished Edition』に加え、特典の「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を「オリジナル専用ケース」に同梱した特別パッケージも用意されている。
Nintendo Switch 2版『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』は、2026年8月28日発売予定。
【写真】特典付きのスイッチ2版『エルデンリング』パッケージ
『ELDEN RING』は、2022年にPS5、Xbox Series X|S、Steamなどで発売したダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPG。広大なフィールドや探索による未知の発見、立ちはだかる困難と、それ乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険が評価され、「The Game Awards 2022」での「Game of The Year」など、世界中の様々なアワードにて数多くの賞を獲得した。
また、予約または早期購入をすると、ゲーム内で使用することができるジェスチャー「リングのポーズ」「ミケラのリング」が付属する。さらに、数量限定特典として『ELDEN RING Tarnished Edition』に加え、特典の「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を「オリジナル専用ケース」に同梱した特別パッケージも用意されている。
Nintendo Switch 2版『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）』は、2026年8月28日発売予定。