『マッドマックス：フュリオサ』（2024）や「クイーンズ・ギャンビット」のアニャ・テイラー＝ジョイが主演・製作総指揮を務める、Apple TVの新作ドラマ「ラッキー」の予告編が公開された。

本作は数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキー（テイラー＝ジョイ）の逃亡劇を描くサスペンススリラー。原作は、マリッサ・ステイプリー著の同名ベストセラー小説で、「リース・ウィザースプーン・ブッククラブ」でも選出された人気作品だ。

キャストにはテイラー＝ジョイのほか、『アメリカン・ビューティー』（1999）アネット・ベニング、「エイリアン：アース」ティモシー・オリファント、『カラーパープル』（2023）アーンジャニュー・エリス＝テイラー、「アウターバンクス」ドリュー・スターキー、『パシフィック・リム』（2013）クリフトン・コリンズ・Jr、「プリズン・ブレイク」ウィリアム・フィクナーら豪華な顔ぶれが集結している。

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予告編の冒頭では、ラッキーが父親（オリファント）から「この世界で生き延びる術」を教え込まれ、犯罪と隣り合わせの環境で育ったことが明かされる。その後、爆発を伴う逃走シーンが展開され、ラッキーはFBIから逃げる一方で、犯罪組織を率いる義母（ベニング）からも追われる身に。映像には、ラッキーが鮮やかな変装と巧みな演技で人々を欺く姿に加え、迫力のあるカーアクションや銃撃戦など、手に汗握る逃走劇が収められている。

共同ショーランナーは、Appleの犯罪ブラックコメディ「フレンズ&ネイバーズ」のジョナサン・トロッパーと、SFドラマ「サイロ」のキャシー・パパス。製作総指揮にはテイラー＝ジョイ、ウィザースプーン、トロッパーらが名を連ねている。

「ラッキー」は2026年7月15日よりApple TVにて世界同時配信。