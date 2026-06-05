◆安田記念追い切り(４日・栗東トレセン)

第７６回安田記念（７日、東京）の出走馬が４日、確定した。３日の台風の影響で木曜追いとなったパンジャタワーは栗東・ＣＷコースで軽快な脚取り。「Ｇ１トク捜リレー」担当の山本理貴記者は昨年の３歳マイル王の復権があると感じ取った。枠順は５日に発表される。

昨年の３歳マイル王のパンジャタワーに復権の予感が漂う。４日の最終追い切りは松山を背に、栗東・ＣＷコースを単走。スイスイと馬なりのままスピード感十分に伸びて、６ハロン８２秒８―１１秒２をマークした。先週の日本ダービーをロブチェンで制したダービージョッキーは「無理せず動いていた。前走が急仕上げだったぶん、メンタル面も含めて上がってきている」と２週連続Ｇ１制覇に上々の感触を示した。

ある程度、時計を出す意図で当初は水曜に追い切る予定だったが、台風による荒天でスライド。楽な手応えでも十分に負荷をかけており、予定を変更した影響はなさそうだ。「動きとしては言うことがない。本番ではむしろ馬場が渋ってくれた方がいいですね」と橋口調教師は笑顔を見せた。

前走の高松宮記念（４着）は最終追い切りを坂路で行ったが、今回はＣＷコース。その理由を指揮官は「距離をもたせるようなイメージで、ＮＨＫマイルＣの時と同じような調整過程できました」と説明。当時は１６００メートルをこなせるか半信半疑だったが、今回はＧ１を勝った成功体験がある。

Ｇ１初制覇以来、５戦ぶりのマイル。「東京のマイルなら」と指揮官は自信をのぞかせた。狙ってきた舞台で勲章を加えるため、施した勝負仕上げ。今春Ｇ１３勝と絶好調の鞍上の勢いも相まって、非常に魅力を感じる一頭だ。（山本 理貴）