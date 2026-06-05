前田敦子、ドラマ『ファーストクライ』出演決定 妊婦と向き合うコンシェルジュ役を熱演
前田敦子が、7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に出演することが発表された。セレブ病院で妊婦と向き合うミステリアスなコンシェルジュを演じる。
【写真】timelesz松島聡、『ファーストクライ』で医療ドラマ初挑戦
本作は、華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント。
この度本作に、前田敦子が日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ・成宮役で出演することが決定。前田が日本テレビ系連続ドラマへレギュラー出演するのは、2024年放送の『厨房のありす』以来2年ぶりとなる。
前田が演じる成宮は、丁寧で柔らかな物腰だが、その言葉には相手を見透かしたような鋭さがある。仕事ぶりは完璧で隙がない一方、私生活は謎に包まれており、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせるキャラクターだ。
院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉愛未）や専攻医・永坂海斗（松島聡）と共に、様々な事情を抱えた妊婦と向き合っていく。
前田は「私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミをいれる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆様に様々な角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください」とコメントを寄せている。
ドラマや映画、舞台など幅広く活躍する前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍に要注目だ。なお、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表する予定。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
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本作は、華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント。
この度本作に、前田敦子が日本有数のセレブ病院・聖フィオナ病院のコンシェルジュ・成宮役で出演することが決定。前田が日本テレビ系連続ドラマへレギュラー出演するのは、2024年放送の『厨房のありす』以来2年ぶりとなる。
院長の特命により母子救命救急班に加わった成宮は、自身の持つソーシャルワーカーの資格を生かし、産婦人科医の光井明希（比嘉愛未）や専攻医・永坂海斗（松島聡）と共に、様々な事情を抱えた妊婦と向き合っていく。
前田は「私が演じる成宮忍は、ソーシャルワーカーとして人々の事情を鋭く見抜くミステリアスなコンシェルジュです。命に真摯に向き合う一方で、癖の強いチームメンバーたちにサバサバとツッコミをいれる場面も多々あるのでときにクスッとしてもらえるように、皆様に様々な角度から楽しんでいただけるよう日々奮闘しています。新たな命を守り抜くチームの活躍をぜひ楽しみにしていてください」とコメントを寄せている。
ドラマや映画、舞台など幅広く活躍する前田が、名探偵さながらの洞察力を持つコンシェルジュをどのように演じるのか。医療行為とは異なるアプローチで命の現場を支える成宮の活躍に要注目だ。なお、個性豊かな母子救命救急班のキャスト陣も近日発表する予定。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。