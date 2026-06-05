「そんな事を言うんなら、残りの給料は払わん」退職時の脅しに「それなら労働基準局に訴えます」と反撃した男性

理不尽なパワハラが横行する職場では、退職するにも一筋縄ではいかないだろう。

投稿を寄せた東京都の60代男性（事務・管理／年収750万円）は、某大手メーカーの子会社に勤めていた当時のありえない出来事を振り返る。（文：法田ひまり）

「私を人間扱いしていなかった」周囲も同調する最悪の空気

男性は当時職場で陰湿な嫌がらせを受けていた。

「パワハラ上司（支店長）が酷く、私を人間扱いしていなかった。支店長が私を貶めているから、他の社員や派遣社員も一緒になって、私のことを無視したり、支店で飲みに行くなどの時に、私だけ誘わないということが何度もあった」

トップが特定の人物を標的にすれば、周りは従うしかないのだろう。男性はこの状況に将来性を感じず、ある行動に出たという。

「これでは未来が無いと思い、転職活動をして50歳超えにも関わらず今の会社に入社することができた」

退職時の不当な脅しを一蹴、形勢逆転させた男性の“切り札”

泥舟に見切りをつけてさっさと次を決めた行動力は見事だが、退職交渉はすんなりとは進まなかったようだ。

「退職する時に『退職届』を提出して、有給休暇を消化したい旨伝えると、『そんな事を言うんなら、残りの給料は払わん』などと言うので、『それなら労働基準局に訴えます』と言って、やっと受理された」

労基という言葉を出されて引き下がるあたり、自分の発言が完全に違法だという自覚はあったのだろう。

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