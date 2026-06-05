米１０年債利回り低下 原油下落が利回り押し下げ＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油下落が利回り押し下げ＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 4.047（-0.035）

米10年債 4.475（-0.020）

米30年債 4.977（-0.015）

期待インフレ率 2.379（-0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが低下。明日の米雇用統計を前した調整が出ていたほか、本日は原油が下落しており、利回りを押し下げた。明日の米雇用統計は底堅い内容が見込まれている。



２－１０年債の利回り格差は+４２（前営業日：+４１）と。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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