BABYMONSTER、新サマーソング「SUGAR HONEY ICE TEA」MVティザーを公開

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BABYMONSTERはカムバックまで4日と迫るなか、新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」の音源の一部を初公開し、カムバックへの熱気を高めた。

■自身2回目となるワールドツアーが6月26日にソウルでスタート

YGエンタテインメントは4日、公式ブログに『BABYMONSTER “SUGAR HONEY ICE TEA” M/V TEASER』を公開した。爽やかなライムグリーン、シックなブルー、ラブリーなピンクトーンのスタイリングなど、BABYMONSTERの多彩な魅力を垣間見ることができる映像だ。

ティーザーが始まると同時に、メンバーのキレのあるダンスラインと堂々とした姿勢が一瞬で視線を奪った。その後、メンバーは曲名を連想させる甘いデザートを運んで味わい、ニュースインタビューを行う姿でMV本編への興味をさらに高めた。

特に同時に公開された楽曲は強い中毒性を提供し、世界のファンの心拍数を上げた。リズミカルなベースとその上に乗せられた感覚的なシンセサウンドが耳に残る中、炭酸飲料がはじける演出で爽やかなムードをさらに高めた。

BABYMONSTERの圧倒的なビジュアルはもちろん、さらにアップグレードされた表現力にグローバルファンの期待感は最高潮に達している。以前、BABYMONSTER流の『サマーソング』で人気を博した「FOREVER」や「HOT SAUCE」とは異なる、クールな魅力を予感させるという反応が続出している。

BABYMONSTERの新デジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」は、6月8日0時に発売される。その勢いに乗って、6月26～28日にソウル・ジャムシル屋内体育館で第2回ワールドツアーの幕を開け、グローバルなファンと身近に交流する予定だ。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/