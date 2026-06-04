宮藤官九郎、『あまちゃん』から15年ぶりに“朝ドラ”執筆！『ほんのモキチ』主演は河合優実
2028年前期の連続ドラマ小説は、歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした、“朝ドラ”史上＜最も不仲な夫婦＞の物語『ほんのモキチ』に決定。主演を河合優実が務め、さらに宮藤官九郎が『あまちゃん』より15年ぶりに連続ドラマ小説を執筆することが分かった。
【写真】河合優実＆宮藤官九郎、『ほんのモキチ』制作発表会見の模様
このたび“朝ドラ”主演に抜てきされ、河合は「関係者の皆さんと、いつも支えてくださる家族や友人と、これまでの作品を見てくださった視聴者の方々、すべてのご縁が繋がって、今ここに立てていると思います。精一杯頑張ります！ よろしくお願いします！」と喜びとともに感謝を伝えた。
河合演じる輝子は、日本を代表する歌人・斎藤茂吉の妻。献身的に夫に尽くすわけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年にはエベレスト登山をはじめ、世界108ヵ国を旅し、“痛快ばあさん”として名を馳せた人物だ。「この輝子を誰に演じてほしいか」となった際、制作チーム一同「河合優実さんがいい！」と満場一致で決まったのだという。
宮藤は「できれば実在する人物がいいと思ったのと、今は女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言うキャラクターを描きたい、さらに夫婦のお話にしたいと思った」とこの題材に決めたいきさつを明かした。「夫にまったく尽くしていない女性なんて、“これを朝から見たら楽しいだろうな！”と（笑）」と、これまで見たことのない朝ドラになると豪語した。
また河合といえば、2025度前期の朝ドラ『あんぱん』で主人公・朝田のぶ（今田美桜）の妹・蘭子役を演じた。“朝ドラ”という枠について「1年間という長い時間を使って作るので、他の作品と違うのは“生き物のように変化していく作品”だとゆるりと感じていました」と印象を明かし、そこで主演を務めることについては「背負うものが大きく違うなと、（今田の）背中を見ながら感じていました。『あんぱん』の時は、美桜さんに対してずっと“すごいな”と思っていて。最初から最後まで明るく、みんなの前では太陽のようにいてくださったので、“私だったらできるかな？”と尊敬の念もありましたし、間接的にプレッシャーも感じました」と今田の存在の大きさも語る。
さらに「だからオファーをいただいた時にドキドキしたのですが、役目が決まってからはとてもワクワクしています。どういうチャレンジができるかなと、今はすごく楽しみにしています」と不安がありつつも、今は期待の方が大きいと笑顔を見せていた。
【写真】河合優実＆宮藤官九郎、『ほんのモキチ』制作発表会見の模様
このたび“朝ドラ”主演に抜てきされ、河合は「関係者の皆さんと、いつも支えてくださる家族や友人と、これまでの作品を見てくださった視聴者の方々、すべてのご縁が繋がって、今ここに立てていると思います。精一杯頑張ります！ よろしくお願いします！」と喜びとともに感謝を伝えた。
宮藤は「できれば実在する人物がいいと思ったのと、今は女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言うキャラクターを描きたい、さらに夫婦のお話にしたいと思った」とこの題材に決めたいきさつを明かした。「夫にまったく尽くしていない女性なんて、“これを朝から見たら楽しいだろうな！”と（笑）」と、これまで見たことのない朝ドラになると豪語した。
また河合といえば、2025度前期の朝ドラ『あんぱん』で主人公・朝田のぶ（今田美桜）の妹・蘭子役を演じた。“朝ドラ”という枠について「1年間という長い時間を使って作るので、他の作品と違うのは“生き物のように変化していく作品”だとゆるりと感じていました」と印象を明かし、そこで主演を務めることについては「背負うものが大きく違うなと、（今田の）背中を見ながら感じていました。『あんぱん』の時は、美桜さんに対してずっと“すごいな”と思っていて。最初から最後まで明るく、みんなの前では太陽のようにいてくださったので、“私だったらできるかな？”と尊敬の念もありましたし、間接的にプレッシャーも感じました」と今田の存在の大きさも語る。
さらに「だからオファーをいただいた時にドキドキしたのですが、役目が決まってからはとてもワクワクしています。どういうチャレンジができるかなと、今はすごく楽しみにしています」と不安がありつつも、今は期待の方が大きいと笑顔を見せていた。