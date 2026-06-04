ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を7月30日から11月19日まで開催する。

「ワンピース・プレミア・サマー」では、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、「ONE PIECE」の世界にどっぷり浸る“超感動・超興奮”体験ができる。今回は、「ワンピース・プレミアショー 2026」、「ワンピース×ストーリー・ライド」、「サンジの海賊レストラン」の詳細やビジュアルが公開された。「ONE PIECE」とのコラボレーションメニューやグッズなどの最新情報は、今後も随時発表される。

「ワンピース・プレミア・サマー 2026」

「ワンピース・プレミアショー 2026」

今年はショー本編へ12年ぶりに、ハンコック率いる九蛇海賊団が待望の再登場。謎の敵から“本当の自由”を取り戻す闘いが始まる。怒涛のスタント・アクションに、炎や水、光などの特殊効果、プレミアショー史上最大数のパイロ（演出用花火）などにより、人気キャラクターの必殺技の数々を再現し、会場全体で大迫力バトルを展開する。

ここだけのオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチが登場。海賊・世界政府、そして謎の強敵が入り乱れる大混戦のなか、決して諦めないルフィたちの絆と勇気に、心の底から熱くなる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショーが楽しめる。

さらに、ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、大好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となる“超熱狂”を全身で体感できる。

【ストーリー】

航海の途中、とある島に立ち寄った麦わらの一味。年に一度の祭りを控えたその島で、九蛇海賊団と再会するも、そこに突如現れたのは、世界政府への復讐を誓う謎の男ベンディガー。おぞましい能力が、ルフィたち、そしてハンコックをも襲う！ 本能に支配され、仲間との絆が試される中、島と祭りの運命は!?

開催期間：7月30日（木）～11月19日（木）計84回1日1回／非上演日あり

開催時間：18時15分 開場／18時45分 開演 約80分

開催場所：ウォーターワールド

【チケット情報】

価格：大人［12歳以上］：3,000円～、子ども［4～11歳］：2,000円～

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）

一般販売開始：6月10日（水）12時～

□「ワンピース・プレミアショー 2026」のページ

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトをご確認ください

※上記価格はいずれも1名／前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません

「ワンピース×ストーリー・ライド」

【ストーリー】

巨人の島・エルバフにやってきた冒険家のあなたは、そこで麦わらの一味と遭遇。ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗って、島を冒険することに！

楽しい遊覧もつかの間、「下舵いっぱい！」というルフィの号令により恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまう。巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場し…!?

さあ、絶体絶命の冒険を生き延びろ！

開催期間：7月30日（木）～11月19日（木）

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」では体験できません

「サンジの海賊レストラン」

【ストーリー】

麦わらの一味のコック、サンジのレストランが OPEN！ お腹を空かしたルフィやゾロ、ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギーに、よからぬ企みを察知した“あの人”まで登場して…!?

美食を楽しむ名店は、今年もワイワイ大賑わい！ サンジの愛いっぱい、極上のおもてなしを満喫しよう。

開催期間：7月30日（木）～11月19日（木）、各回約85分、入替制

開催場所：ロンバーズ・ランディング

【チケット情報】

価格：大人［12歳以上］：7,000円、子ども［4歳～11歳］：2,600円

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

□「サンジの海賊レストラン」のページ

※12歳でも小学生の場合は子ども価格となります

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含みません

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