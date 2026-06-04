小林旭、サプリ40種類飲む「癖になっている」 健康のために何十万円も使っていることを明かす
歌手・俳優の小林旭（87）が4日、東京・浅草公会堂でコンサート『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』の本番前取材会を開いた。
【全身ショット】真っ白！全身ホワイトコーデで登場した小林旭
開演を控え、小林は「体がヘタらないことと、声がダメにならないこと。常に皆さんの力がないとできないことだから。音声、バンドもそう。支えがないとやっていけない仕事。うまく歯車が回ってくれればいいなと」と思いを語った。
1955年に日活に入社し、56年に銀幕デビュー。70年を振り返り「そんなに経ったかなと思うけど。あまりちゃんとしたことをやってこないうちに、勝手気ままなことをやらせてもらっているうちに終わった」と述懐。「この業界の仕事は常に人に支えられて、人に応援してもらっている。とにかく人の力で動かされていることが全て。小林旭という芸人は誰かが選んで、見つけて支えて出してくれなかったら今日まで来られなかった」と吐露しながら「全部、人様の力で来ちゃった。70年、何やってきたんだろうと思うこともあります」と口にしていた。
一昨年9月に階段から落下して坐骨を圧迫骨折した。「体調は悪くないけど、動くことにおいて『こんなはずじゃなかった』というのが多い」とボヤく。大好きなゴルフも「スコアが上がらない。球をただ打つだけなら、ゴルフ場じゃなくて練習場と同じになっちゃう」と思うように楽しめないそう。「坐骨の障害というは、ふとした瞬間に手や足のしびれになる。痛みが、とんでもないところからポコっと出てくる。結果、思うように体が動かない」と嘆いた。
健康に気を使っていることも話す。「癖になっていて。サプリに何十万円とバカみたいに使う。ちょっとコマーシャルを見てフィーリングで『いいな。このサプリは効くかもしれないな』と思うと買っちゃったりする。しばらく飲んで、1年ぐらいやってみても効かないからやめたり。サプリだけで40種類ぐらい、いろいろ飲んでいる」と話していた。
2024年にPre70周年、25年に70周年、26年に日活デビュー70周年を迎えた小林旭。今年11月に米寿を迎える。来年の89歳までに間、八十八ヶ所をめぐるイベント『AKIRA EIGHTY-EIGHT』を開催している。『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』は東京公演となる。
【全身ショット】真っ白！全身ホワイトコーデで登場した小林旭
開演を控え、小林は「体がヘタらないことと、声がダメにならないこと。常に皆さんの力がないとできないことだから。音声、バンドもそう。支えがないとやっていけない仕事。うまく歯車が回ってくれればいいなと」と思いを語った。
1955年に日活に入社し、56年に銀幕デビュー。70年を振り返り「そんなに経ったかなと思うけど。あまりちゃんとしたことをやってこないうちに、勝手気ままなことをやらせてもらっているうちに終わった」と述懐。「この業界の仕事は常に人に支えられて、人に応援してもらっている。とにかく人の力で動かされていることが全て。小林旭という芸人は誰かが選んで、見つけて支えて出してくれなかったら今日まで来られなかった」と吐露しながら「全部、人様の力で来ちゃった。70年、何やってきたんだろうと思うこともあります」と口にしていた。
健康に気を使っていることも話す。「癖になっていて。サプリに何十万円とバカみたいに使う。ちょっとコマーシャルを見てフィーリングで『いいな。このサプリは効くかもしれないな』と思うと買っちゃったりする。しばらく飲んで、1年ぐらいやってみても効かないからやめたり。サプリだけで40種類ぐらい、いろいろ飲んでいる」と話していた。
2024年にPre70周年、25年に70周年、26年に日活デビュー70周年を迎えた小林旭。今年11月に米寿を迎える。来年の89歳までに間、八十八ヶ所をめぐるイベント『AKIRA EIGHTY-EIGHT』を開催している。『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』は東京公演となる。