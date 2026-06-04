【ホリ「スプラトゥーン レイダース for Nintendo Switch 2」シリーズ】 7月 発売予定

HORIは、Nintendo Switch 2向け周辺機器の新製品「スプラトゥーン レイダース for Nintendo Switch 2」シリーズ6点を7月に発売する。

「スプラトゥーン レイダース」をモチーフとしたクールなデザインのワイヤレスホリパッドをはじめ、ゲーミングヘッドセットやショルダーポーチなど、Switch 2向けの製品がラインナップされている。

価格は、「ワイヤレスホリパッド」が8,980円、「ゲーミングヘッドセット スタンダード」が4,980円、「ゲーミングヘッドセット インイヤー」が3,980円、「テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポート」が4,980円、「まるごと収納バッグ」が5,480円、「ショルダーポーチ」が4,980円。

スプラトゥーン レイダース ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2

価格：8,980円

JAN：4961818045538

高精度・高耐久のTMRスティックを採用。新しく生まれ変わったワイヤレスホリパッド。クリアな素材とイカやインクの躍動感のある特徴的なデザインとなっている。連射機能や2ボタン同時押し割り当て設定、ジャイロセンサー、加速度センサー搭載。

【製品仕様】

外形寸法：約14.5×11.4×5.7cm（幅×奥行×高さ）

質量：約235g

接続方式：Bluetooth 5.0による無線接続

充電時間：約3時間（※目安の時間となります。使用環境によって時間が前後する可能性があります。）

連続動作時間：約10時間（※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。）

最大通信距離：最大約10m（※使用環境によって交信範囲が変動する可能性があります。）

使用周波数：2.4GHz帯

充電用USBケーブル

ケーブル長：約2m

接続端子：USB Type-A to Type-C

【対応機種】

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch（有機ELモデル）

スプラトゥーン レイダース ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch 2

価格：4,980円

JAN：4961818045552

クリアな素材にイカやインクが散りばめられたゲーミングヘッドセット。φ40mmドライバーを採用している。フラットでクリアな音質で、細かい音も逃さず聞き取れる。マイクを好きな位置に調整できるフレキシブルアームを採用している。

【製品仕様】

外形寸法：約19×9×19cm（幅×奥行×高さ）

ケーブル長：約1.5m

入力：φ3.5mm 4極プラグ

質量：約250g

インピーダンス：32Ω±15%

ドライバー口径：φ40mm

最大入力：40mW

再生周波数帯域：20Hz～20kHz

音圧：116dB±3dB

インピーダンス：2.2kΩ±5%

感度：-48dB±3dB

周波数：100Hz～16kHz

指向性：単一指向性

延長ケーブル長：約2.5m

スプラトゥーン レイダース ホリ ゲーミングヘッドセット インイヤー for Nintendo Switch 2

価格：3,980円

JAN：4961818045576

装着感と音質にこだわったホリゲーミングヘッドセットシリーズのインイヤータイプ。クリアな素材にイカとタコのプリントが特徴的なデザインとなっている。10mmドライバー搭載で、幅広いゲームに最適なダイナミックで臨場感のある音質を再現する。着脱式のフレキシブルアームマイクとインラインマイクを状況に応じて切り替え可能。さらに、インラインリモコン搭載で、ゲーム中も手元で音量の調節、マイクのON / OFF操作ができる。選べる3サイズ（S/M/L）のイヤーキャップが付属する。

【製品仕様】

ケーブル長：約1.2m

入力：φ3.5mm 4極プラグ

質量：約25g

インピーダンス ：32Ω±15％

ドライバー口径 ：φ10mm

最大入力：20mW

再生周波数帯域：100Hz～20kHz

音圧：110dB±3dB

フレキシブルアームマイク / インラインマイク

インピーダンス：6kΩ

感度：-42dB±4dB

周波数：100Hz～16kHz

指向性：無指向性

スプラトゥーン レイダース テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポート for Nintendo Switch 2

価格：4,980円

JAN：4961818045590

Switch2本体をセットし、最大2つのUSB機器をつないで、テーブルモードで遊ぶことができるポータブルUSBハブスタンド。クリア素材にインクやイカがあしらわれた印象的なデザインとなっている。本品にACアダプターを接続することで、充電しながらテーブルモードで遊ぶことが可能。スリムな折りたたみ式で、かばんやポーチに入れてもかさばらず、楽に持ち運ぶことができる。

【製品仕様】

外形寸法：約7.15×3.2×9.2cm（幅×奥行×高さ）

質量：約80g

接続方式：ACアダプター[NGN-01(JP)]接続

対応機種：Nintendo Switch 2

スプラトゥーン レイダース まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2

価格：5,480円

JAN：4961818045613

Switch2本体や周辺機器を一式まるごと収納できるバッグ。イカやインクをあしらった中までオシャレなデザインとなっている。収納するものに合わせてスペースを調節できるセパレーター付き。

【収納できるもの】

・Nintendo Switch 2 本体 / Nintendo Switch本体 / Nintendo Switch（有機ELモデル）本体いずれか1つ

・Nintendo SwitchドックまたはNintendo Switch 2 ドック

・Joy-Con 2 グリップ

・ACアダプター

・HDMIケーブル

・その他小物類

【製品仕様】

外形寸法：約30×13.5×17.3cm（幅×奥行×高さ）

質量：約303g

スプラトゥーン レイダース ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2

価格：4,980円

JAN：4961818045637

Switch2本体と小物類をまとめて収納できる、持ち運びに便利な2WAY仕様のポーチ。ショルダータイプは、出し入れがしやすく、背面は通気性の良いメッシュ素材で、背負い心地の良い仕様となっている。また、ショルダーストラップを裏面に収納すると、手持ちのポーチタイプとしても使用できる。

【収納できるもの】

・Nintendo Switch 2 本体 / Nintendo Switch本体 / Nintendo Switch Lite本体 / Nintendo Switch（有機ELモデル）本体いずれか1つ

・ACアダプターなど

・ゲームカード6個

【製品仕様】

外形寸法：約30.5×7×14.7cm（幅×奥行×高さ）

質量：約305g

※Nintendo Switch 2 ドックを収納することはできません。

※落下防止のため、必ず固定ベルトでセパレーターを固定して収納してください。

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