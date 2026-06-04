米国で披瀝された「VENICE2」と「RIALTO 65」

ソニーは3日、CineAltaのラインアップとして、65mmフォーマット対応イメージセンサーを搭載した「VENICE 2」用イメージセンサーブロック「RIALTO 65」の開発を発表した。2027年前半の製品化を目指す。

VENICE 2のイメージセンサーブロックと付け替えることで、VENICE 2を65mmフォーマットのデジタルシネマカメラシステムとして使用できる。「VENICEエクステンションシステムMini」と同様に、ケーブルを用いてVENICE 2本体からイメージブロックを離して、機動力を高めた撮影をすることもできる。

業界最大クラスとなる対角約64.60mm(横53.75mm×縦35.83mm)、3：2のイメージセンサーを搭載。9.6K・3：2のオープンゲート撮影に加えて、多様な65mmフォーマット用レンズに対応する読出しモードでの記録が行なえる。

フルサイズイメージセンサーより約2.2倍受光面積が広く、より浅い被写界深度によって被写体をより際立たせられることや、空間の広がりを立体的に捉えられる。映画などの映像作品において、人物の存在感や物語の壮大さをより深く表現し、観客を作品の世界へ自然に引き込む視聴体験を提供する。

大型スクリーンで視聴する作品の制作においては、観客を物語の世界へ引き込む没入感のある映像表現に対し、シネマトグラファーから高い関心と期待があるという。

同機の開発は、VENICE 2のシステムが持つ映像表現の可能性をさらに拡張するものとし、「これからもシネマトグラファーとともに映像業界に貢献するテクノロジーを追求し、期待を超える提案で彼らの創造性に応えていきます」としている。