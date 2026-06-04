【「バニーガーデン2」DLC第3弾】 6月4日 配信

qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」において、DLC第3弾の配信を本日6月4日に開始した。

DLC第3弾では、6人のキャストそれぞれに新曲を追加。これまでの楽曲とは一線を画す、個性と魅力をさらに引き出した新たなナンバーを楽しめる。6種類のコンテンツがあり、価格は各300円。Steam版/Nintendo Switch版ともに、DLC第3弾の全アイテムが10%オフのローンチセールが開催される。期間は6月17日まで。

DLCで追加された特別衣装を身にまとい、キャストたちが今回新たに追加された楽曲を熱唱しパフォーマンスする様子を収録したPVが公開されている。

「バニーガーデン2」DLC第3弾

花奈カラオケ「スクリーン♡ラブ」

【『バニーガーデン2』追加コンテンツ紹介PV】

価格：300円

花奈専用のカラオケ曲。花奈が歌う、ときめき全開のラブソングで、甘くてちょっぴり大胆な歌声に、思わず心を奪われるような一曲。

凜カラオケ「チョロいって、マジで！w」

価格：300円

凜専用のカラオケ曲。凜が歌う、小悪魔全開のハイテンションソング。軽やかで挑発的な歌声が特徴。

美羽香カラオケ「Moon Light Driver」

価格：300円

美羽香専用のカラオケ曲。美羽香が歌う、夜に溶け込むクールなナンバーで、静かに心を引き込む歌声が、どこか危うくも美しい世界へと誘うような一曲。

英梨紗カラオケ「Cinderella Girl」

価格：300円

英梨紗専用のカラオケ曲。英梨紗が歌う、夢見るような空気感の中に、どこか危うい魅力が漂う一曲で、可愛さだけでは終わらない、繊細で印象的な歌声が特徴。

黒音カラオケ「Liar Girl」

価格：300円

黒音専用のカラオケ曲。黒音が歌う、どこまでが本気で、どこからが嘘なのか、揺らぐ言葉と歌声に思わず引き込まれていくような一曲。

瑠那カラオケ「Crank-in」

価格：300円

瑠那専用のカラオケ曲。瑠那が歌う、幕開けを告げるハイテンションナンバーで、一瞬で空気を変えるような力強い歌声が特徴。

(C)2026 qureate