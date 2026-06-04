【「ヨッシー」サコッシュ・ICカードケース】 6月4日 発売 価格： 「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」2,750円 「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」1,980円

任天堂販売は、ヨッシーのグッズ「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」（2,750円）と「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」（1,980円）を6月4日に発売した。

「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」は、前面にタマゴと一緒に軽やかに走るヨッシー、背面にスペシャルフラワーを見つけてうれしそうなヨッシーがデザインされたサコッシュ。メッシュ部分の土管の裏にはヘイホーもデザインされている。

「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」は、ヨッシーの卵デザインのパスケース。タマゴを引っ張るとヨッシーが出てくるようになっている。

両商品はNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAをはじめ、全国のテレビゲーム取扱店、バラエティ雑貨取扱店、オンラインショップ などで順次発売となるほか、Nintendo Storeでも販売されている。

□Nintendo Store「スーパーマリオトラベルグッズ特集」

【「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」2,750円】【「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」1,980円】

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