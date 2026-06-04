「ヨッシー」サコッシュ＆ICカードケース発売！ Nintendo Storeなどにて
【「ヨッシー」サコッシュ・ICカードケース】 6月4日 発売 価格： 「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」2,750円 「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」1,980円
任天堂販売は、ヨッシーのグッズ「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」（2,750円）と「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」（1,980円）を6月4日に発売した。
「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」は、前面にタマゴと一緒に軽やかに走るヨッシー、背面にスペシャルフラワーを見つけてうれしそうなヨッシーがデザインされたサコッシュ。メッシュ部分の土管の裏にはヘイホーもデザインされている。
「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」は、ヨッシーの卵デザインのパスケース。タマゴを引っ張るとヨッシーが出てくるようになっている。
両商品はNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAをはじめ、全国のテレビゲーム取扱店、バラエティ雑貨取扱店、オンラインショップ などで順次発売となるほか、Nintendo Storeでも販売されている。
□Nintendo Store「スーパーマリオトラベルグッズ特集」【「スーパーマリオ サコッシュ （ヨッシー）」2,750円】 【「スーパーマリオ ICカードケース（ヨッシー）」1,980円】
[トピックス]夏のおでかけを一緒に楽しめる。「ヨッシー」のサコッシュとICカードケースが本日発売。https://t.co/ggp3n6KL5Ehttps://t.co/ggp3n6KL5E- 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 4, 2026
(C) Nintendo