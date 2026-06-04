【Forza Horizon 6：「日本へようこそ」冬シーズン】 6月4日深夜より開催予定

マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」の冬シーズンを6月4日深夜より開催する。

報酬としてクルマやホイールスピンを獲得できるフェスティバルプレイリスト。今回の「日本へようこそ」冬シーズンでは、イベントをクリアすることで「'69 Datsun 2000 Roadstar」などを獲得できるほか、リワードカーとして「2019 Subaru STI S209」と「2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37」が用意されている。

フェスティバルプレイリストは通常、木曜日の23時30分に更新され、プレイ可能となる。

フェスティバルプレイリストは今夜更新！



今週のリワードカーは『2019 Subaru WRX STI S209』と『2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37』です！



リワードカー以外の報酬も以下の画像でご確認ください。 pic.twitter.com/x7lzyQPlbq - Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) June 3, 2026

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