【Forza Horizon 6：「日本へようこそ」冬シーズン】 6月4日深夜より開催予定

　マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」の冬シーズンを6月4日深夜より開催する。

　報酬としてクルマやホイールスピンを獲得できるフェスティバルプレイリスト。今回の「日本へようこそ」冬シーズンでは、イベントをクリアすることで「'69 Datsun 2000 Roadstar」などを獲得できるほか、リワードカーとして「2019 Subaru STI S209」と「2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37」が用意されている。

　フェスティバルプレイリストは通常、木曜日の23時30分に更新され、プレイ可能となる。

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