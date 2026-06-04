西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（金星）【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（金星）

金星

恋したときに現れる愛情表現やフェロモンの有無

生きる上での喜びと快楽のスタイルを表す

象徴するキーワード

美や愛情/快楽やエロス/生きる上での喜び/芸術的なもの/上品さ/平和/美意識/飽食や怠惰な心/美しい人/若い女性/金銭的に豊かな人

女性的エネルギーを示し、何を美しいと感じ、何に喜びを覚えるかを表す天体です。代表的な例は恋愛で、一般に女性においては「恋をした時の愛情表現の仕方」、男性においては「惹かれる異性のタイプ」を表します。月が「何に安らぐか」、水星が「何にワクワクするか」だとしたら、金星は「何にうっとりするか」でしょう。また惹かれる芸術のジャンルなど美意識の傾向や有無なども、金星から判断します。金星の力を損なうアスペクト(136 ページ参照)があると、快楽主義で怠けがちな個性を生むこともあります。金運も金星の管轄です。

金星が牡羊座にある

好きなものは好き、嫌いなものは嫌い!

自分の思いや感情に正直で、ストレートに表現する人。物事の好き嫌いがとてもはっきりしていて、いいと思えば情熱的に追い求めるでしょう。追われることにはあまり興味がなく、いくら世間的に高評価な相手でも、好みでなければなびきません。趣味や好きなものにのめり込む時も全力で、労力もお金も惜しみません。気持ちが盛り上がっている時はいいですが、達成感を得ると熱が冷めることも。

金星が牡牛座にある

好きなもの美しいものを永遠に愛でたい

美しいものを見抜く感性が鋭く、審美眼が優れている人。芸術家に多いタイプで、自分がよいと思うものはとことん愛でて大切にします。一度よいと思うとその気持ちが変わりにくいのも特徴で、その対象にどっぷりとつかる傾向があります。恋愛では穏やかでやさしい相手が好み。永遠に関係が続くことを望み、一途ゆえに執着心が強すぎる一面も。倹約家ですが好きなものにはお金をつぎ込みます。

金星が双子座にある

常に興味を追いつつもどこかクールな人

好奇心旺盛で、新たな刺激に惹かれやすい人。新しい情報から有益なものを見つけるのがうまく、精神的な若さや柔軟性が人を惹きつけるでしょう。恋愛では駆け引きが上手で恋のチャンスが多いタイプ。ただ目移りしやすいので長期的な信頼関係を作りにくいかも。また、楽しそうにしつつ、心はどこかクールでドライ。お金に関しても気分屋で無駄な出費が多い半面、財産を増やす能力もあります。

金星が蟹座にある

好きな人はどこまでも大事にし守りたい

「よく眠りよく食べて好きな人とのんびり過ごす」といった、当たり前の日常生活を大事にし、そこに安らぎや心地よさを感じる人。マメで愛情深く、好きな相手には積極的に世話を焼きます。性別にかかわらず母性的な愛情が強めですが、ときにやりすぎておせっかいになったり、相手を甘やかしすぎる傾向が。家族愛や地元愛も強いでしょう。お金遣いは庶民的ですが、ときに散財することも。

金星が獅子座にある

どうせ生きるならドラマチックに!

華やかでドラマチックなものを愛する人。プライドは高く、人から憧れの対象となる自分でいることを望み、そのための労力やお金は惜しまないでしょう。美しいものや高級品が好き。恋愛面も同じ傾向で、華やかで人目を引く相手に惹かれがち。恋愛至上主義者も多く、自分を主人公として波乱も楽しむタイプ。食べたり飲んだりの快楽も好き。金運やギャンブルの運は強いです。

金星が乙女座にある

居心地がいいのは美しく整った世界

理路整然とした状態を好む人。雑然とした状況や混乱は苦手で、片付けや空間作りの才能があります。恋愛面では節度や清潔感を重要視し、愛情表現は控えめで純粋。特に精神的な愛情やプラトニックな関係に憧れを抱きがちなため、生々しい愛には嫌悪感を抱くことも。同時に、案外現実的な面もあり、相手をスペックで判断する場合もあります。金銭面では計画的で堅実です。

金星が天秤座にある

美しいと思えるものだけそばに置きたい

高い美意識を持ち、それを追求する人。芸術品や装飾品など、美しいものを愛し、そのためならお金も惜しみません。美意識に反するものは受け入れられないでしょう。恋愛対象にも外見的美しさを求め、自分と釣り合うことに重きを置きます。基本は受け身で愛されたい人。多くの場合、自分自身も魅力的で駆け引き上手ですが、衝突を避けがちなので、深い関係を築きにくい一面が。

金星が蠍座にある

自分だけの特別な運命を求める感性

物事の奥にある深いメッセージ性や真実に惹かれやすい人。「自分だけがそのよさに気付いた」と思えると、運命を感じやすいでしょう。好きになるとどっぷりハマり、恋愛面でも同じ傾向です。基本的に、特別な一人を求め、好きな相手には純粋な愛情を注ぎます。しかし一途ゆえに思い込みも強く、愛が転じて憎しみに変わることも。お金遣いは慎重で金運が良好な人です。

金星が射手座にある

内なる「野生」のままに情熱的に

未知なるものへの憧れを秘めた冒険心の強い人。新鮮でワクワクするものに惹かれがちで、情熱の赴くままに行動します。恋愛面も非常にアクティブ。いいと思えば即行動を起こし、狩人のように情熱的に追い求めますが、関心が薄れるのも早い傾向。執着心も薄くゲーム感覚な一面も。恋愛トラブルを起こしがちなので要注意。お金は浪費しますが、使う分だけ稼ぐ人です。

金星が山羊座にある

簡単には廃れないものに価値を置く人

伝統や時間に価値を置く人。古典芸術やヴィンテージなど歴史あるもの、格式のあるものが好き。「つくりの丁寧さ」「機能美」もツボです。恋愛でも古典的な美しさ、上品さ、奥ゆかしさに惹かれるタイプ。一途で心変わりしませんが、情熱を表現するのは苦手で、罪悪感を覚えがち。ときに愛より財産や名誉を求める即物的な面も。お金は好きでよく稼ぎ、貯め、増やし、使うときは使います。

金星が水瓶座にある

どこまでも自分らしくオリジナルでいたい

ユニークで独自性のあるものに興味を持ち、愛情を注ぐ人。人と違う存在でいたいという思いが強く、自分をそう見せる服装やメイクを好み、それが似合うタイプです。愛情を抱くのは友愛的で自由な雰囲気のある人。束縛を嫌い、友情と愛情の差があまりないかも。好む相手も性別、年齢などに縛られません。お金には関心があり、新しい情報を随時つかんで運用する才能も。

金星が魚座にある

好きな相手とは一つになりたいと願う人

儚いものに惹かれやすい、ロマンチックで繊細な感性の人。恋愛至上主義で好きな人に影響を受けやすく、相手によって趣味や生き方も変わります。愛する人と一体化したいという願望を持ち、癒し力も強い人ですが、自己犠牲的な性格が強いので問題があってもなかなか断ち切れません。誘惑にも弱いでしょう。金銭面はルーズで何かと浪費しがち。自己管理能力が必要です。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ