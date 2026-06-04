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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 夕暮れの富山駅から、富山城址までのしみじみラン。」を公開しました。脳科学者の茂木健一郎が、夕暮れの富山駅周辺から富山城址公園までの道のりを走りながら、現地の歴史や自然に触れる様子を届けています。



「新幹線の中で爆睡していて、ちょっと寝起き」と語りながら、気温26度の風が吹く富山の街へと走り出した茂木。当初は寿司屋を探していたものの、日曜の夜で閉まっている店が多かったため駅の方へと戻り、コンパクトシティとして知られる富山の中心街を巡るコースへ進路を変えます。



松川の橋を渡り富山城址公園へ到着すると、富山藩第二代藩主であり富山売薬の基礎を築いた前田正甫の銅像に遭遇。さらに、富山市郷土博物館（富山城）の前に設置された看板を読み上げ、昭和20年の空襲で壊滅的な打撃を受けた富山市において、この建物が戦災復興の象徴として建てられた歴史を紹介します。「そういうことも僕、初めて学ばせていただいている」と、自身の学びを共有しました。



公園内を進み、戦災を生き延びたとされる大きなプラタナスの木や、戦災復興記念の「天女の像」を発見した茂木は、「本当に平和の尊さってことは考えなくちゃいけない」と語り、歴史の重みに思いを馳せます。その後、松川の遊覧船「滝廉太郎II世号」を目にし、大きな噴水がある県庁前公園に到着。「意外だね。もっと富山旅ランしたい」と充実感を口にしました。



今回の旅ランを通じて、「金沢に比べると富山の経験値がぼくには足りない」と語りつつも、富山の魅力を再発見した様子の茂木。旅行や出張で訪れた際は、歴史と自然を感じられる城址公園周辺のランニングを楽しんでみてはいかがでしょうか。