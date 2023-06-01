【eFootball Kick-Off!】 6月4日 発売 価格：3,850円

コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、Nintendo Switch 2用サッカーゲーム「eFootball Kick-Off!」を6月4日に発売する。価格は3,850円。

本作は、「ウイニングイレブン」シリーズから進化した「eFootball」シリーズとして初のSwitch2向け新作サッカーゲーム。自分だけの最強クラブを作り上げる「ワールドツアー」や、4年に1度のサッカーの祭典を追体験できる「インターナショナルカップ」、6人制のシンプルなサッカーが楽しめるモードなど、様々なゲームモードが搭載されている。またレベルに合わせた操作設定により、サッカーゲーム初心者でも簡単に操作することができるため、誰でも手軽にサッカーゲームの楽しさを体験できる。

多彩なゲームモードと機能を搭載

ワールドツアー

オリジナルモード「ワールドツアー」では、自分のクラブチームを設立し、世界中の大会に参加することができる。試合に勝利すると対戦したチームから新たな選手が獲得できるほか、試合で貯めたコインでレジェンド選手も獲得できる。

インターナショナルカップ

「インターナショナルカップ」モードでは、4年に1度のサッカーの祭典を、ゲーム内で追体験できる。48カ国の頂点を決める大会に挑み、お気に入りの代表チームで世界一の称号を目指そう。なお、「インターナショナルカップ」モードは、無料アップデートで配信予定。

初めてのサッカーゲームでも楽しめるサポート機能が満載

「かんたん操作」

「かんたん操作」をONにすると、パスやドリブルなどをAIがアシストする。シュートチャンスでは演出がスローになり、ゴールが決めやすくなる。これにより、初めてサッカーゲームをプレイする人でも、スムーズに試合を楽しめる。

「おすそわけ通信」

本作では、オフラインで最大4人までの協力プレイが楽しめ、オンラインでも家族や友達、世界中のプレーヤーと対戦することができる。また、本作を持っていない人とも、本体を持ち寄って対戦できる「おすそわけ通信（ローカル通信）」にも対応している。

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