19ºÐ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇòÈ©ºÝÎ©¤Ä¥Îー¥¹¥êー¥Ö»Ñ¤ËŽ¢°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Ž£¡¡ËÍÀÄ¡¦È¬ÌÚ¿Î°¦Ž¢FLASHŽ£ÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤ÎÈ¬ÌÚ¿Î°¦(¤ä¤®¡¦¤È¤¢¡á19)¤¬¡¢5·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFLASH¡×(¸÷Ê¸¼Ò)ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÄÁ¤·¤¤¡É¥Îー¥¹¥êー¥Ö»Ñ¡¡ÇòÈ©¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª
¡¡È¬ÌÚ¤Ï2007Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2023Ç¯¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢5ºîÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ðー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÀ¶½ã¤µ¤Ë¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£Çò¤¤È©¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Îー¥¹¥êー¥Ö»Ñ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°»þ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤á¤º¤é¤·¤¹¤®¤ë¤Í ¸÷Ê¸¼Ò¡ØFLASH¡Ù·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÐ¾ì¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Ç¤¤¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤Æ¥á¥í¤µÁý¤·Áý¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÂô¸ý°¦²Ú¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÌÚ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Å·Ìî¤Á¤è¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡¢°¦À÷¤Î¤¨¤ë¡¢À±Ìî¶×¡¢É´ÅÄºÌ²Æ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë