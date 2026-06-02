TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第9話に、佐藤大空がサプライズ出演した。

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本作は、永作博美演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。そのほか、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎が出演している。

第9話にサプライズ登場したのは、『ライオンの隠れ家』（TBS系）で謎の男の子・ライオンを演じ話題となった佐藤大空。佐野史郎演じる立石船男の孫役での出演となる。鮨アカデミーで実際に客を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の場面に登場し、立石が握った鮨を無邪気に頬張った。兄・遙灯とは本作で初めて兄弟役として共演している。

佐藤はドラマのほか『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）などのバラエティ番組にも出演。松山とはディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』（2025年）で親子役を演じており、本作はそれ以来の共演となる。（文＝リアルサウンド編集部）