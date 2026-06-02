スバルの「超ちいさいミニバン」がスゴい！

現在、スバルのラインナップはSUVをメインに展開されており、国内で販売されているモデルに多人数乗車が可能な3列シートミニバンといった選択肢はありません。

しかし過去の歴史をひもとくと、3列シートを持つ魅力的なモデルが数多く存在していました。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「超ちいさいミニバン」です！（30枚以上）

その中には、全長わずか3.4mほどの非常に小さなボディでありながら7人が乗車でき、さらに4人での車中泊までこなしてしまうという、驚くべきクルマがあったのです。

それが、1983年に発売されたワンボックスカーの「ドミンゴ」です。

ドミンゴは、軽ワンボックスカーである4代目「サンバー」をベースに開発。ボディサイズは全長3425mm×全幅1430mm×全高1900mm（4WDモデル）となっており、全高を除けば軽自動車をひと回り大きくした程度のコンパクトなボディでした。

このサイズは、ベースとなったサンバーに大型バンパーやサイドモールを追加して広げたもので、ボディの骨格自体はサンバーのまま変わっていません。

つまり、室内の広さは基本的に軽自動車サイズだったのですが、スバルが巧みなシートレイアウトを考案したことで、見事に7人乗車を可能としていました。

初代ドミンゴのエンジンは、最高出力48馬力を発生する1リッター直列3気筒で、サンバーと同じく車体の後方に搭載されていました。エンジンのパワー自体は現在の軽自動車と同等ですが、その後のマイナーチェンジで排気量が拡大されています。

また、駆動方式は後輪駆動の2WDだけでなく、ワンボックスカーとしては日本初となるフルタイム4WDも用意されました。これにより、悪路の多い山岳地域や雪国に暮らすユーザーから高い支持を集めることになります。

その後、ドミンゴは1994年にフルモデルチェンジを行い、2代目へと進化。こちらも初代と同じく、当時のサンバー（5代目ディアス）をベースにしており、3列シート仕様もそのまま受け継がれています。

2代目ドミンゴのボディサイズは全長3525mm×全幅1415mm×全高1995mm（4WDモデル）となり、全長がわずかに伸びたものの、初代と変わらない扱いやすいコンパクトさを維持していました。

この2代目ドミンゴで特に注目したいのが、メーカー純正仕様として用意された「アラジン」というグレードです。

このモデルにはポップアップルーフが備わっており、ルーフを持ち上げてできたスペースを就寝用として使うことで、最大4人が車中泊できるようになっていました。

アウトドアや車中泊が大きなブームとなっている現在の視点から見ると、当時のスバルがいかに先見の明を持っていたかに驚かされます。

しかし当時は、より豪華で乗用車らしい新しいタイプのミニバンが流行し始めた時期でもありました。各社から新型ミニバンが次々と登場する中で、ドミンゴは時代の波に乗り切ることができず、惜しまれつつも1998年末に生産を終了しました。

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ドミンゴの生産終了と同じように、他社も軽ワンボックスカーをベースにした超小型ミニバンのラインナップを減らしていったため、現在ではこのサイズで7人が乗れるモデルは国内市場に残っていません。

しかしその一方で、自宅周辺の道路や駐車場が狭いという事情を抱える人や、小さなクルマで気軽にアウトドアへ出かけたいという人の間で、こうしたクルマの需要が再び高まりつつあります。

もしこのような声がさらに大きくなり、コンパクトな3列シート車の人気が本格的に復活するようなことがあれば、かつて多くの人に愛されたドミンゴが、スバルのラインナップに復活する日が訪れるかもしれません。