英国の伝説的ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズ（82）に、初のひ孫が誕生したことが分かった。孫娘でモデルのエラ・リチャーズが、今年3月に長年の恋人で写真家のサシャ・フォン・ビスマルク氏との間に第1子を妊娠していることを公表していた。

エラは自身のインスタグラムを更新し、「30歳！娘ルナと過ごす最高の誕生日」とキャプションを添えて芝生の上に敷いたブランケットの上に毛布にくるまった生まれたばかりの娘と共に横たわる愛らしい写真を投稿し、娘の誕生を発表した。

キースは元恋人との間に3人、現在の妻との間にも2人の子どもを持ち、8人の孫がいる。

ストーンズでは、すでに2014年にフロントマンのミック・ジャガー（82）にひ孫が誕生しており、キースは現メンバーで2人目の曽祖父となった。

7月10日に通算25作目となる新アルバム「フォーリン・タングス」をリリースするストーンズは、2027年にツアーに復帰する可能性が浮上している。ジャガーが、26年に予定していた欧州公演をキースの参加が確約できなかったことを理由に中止して以来となるツアーに意欲を見せている。（千歳香奈子）