スタジオには気象予報士の平島さんです。お伝えしていますように、台風6号が日本列島に近づいています。今後の動きが気になりますね。あらためて現在の進路予想図を見てみましょう。



台風6号は、午後5時には九州の南にあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。



中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、台風はこのあと、日本列島の太平洋側を沿うように東へ進む見込みです。





富山県内に最も近づくのは、あすの明け方から昼前にかけてとみられています。県内への影響はどうでしょうか。こちらは雨の予想です。富山県はまだ台風の中心からは離れていますが、湿った空気が流れ込み、すでに県内各地で雨が降り始めています。県内の雨は、あすの午前中までの予想です。特に明け方から通勤・通学の時間帯にかけて雨脚が強まる見込みです。あす朝は、注意が必要となりそうですね。そして、今回の台風で注意したいのは、雨よりも「風」です。台風が離れていったあとも要注意です。台風は中心に向かって反時計回りに風が吹き込んでいます。台風が東に進んで離れていくと警戒がうすれがちですが、県内には日本海側から北よりの風が回り込んできます。あすは朝から夕方にかけてが風のピークです。予想される最大風速は、県西部・東部ともに陸上で12メートル、海上で18メートル。最大瞬間風速は25メートルから30メートルに達するおそれがあります。富山地方気象台は、台風の進路によっては海上に暴風警報を発表する可能性があるとして、厳重な注意を呼びかけています。海沿いの地域にお住まいの方は、強風や高波に注意してください。飛ばされやすい植木鉢や物干し竿などは、今夜のうちに室内に取り込むか、固定しておいたほうがよさそうですね。