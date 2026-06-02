お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が1日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。新幹線乗車時のエピソードを明かした。

濱家は「昨日かおとといか忘れたけど、新幹線乗ってる時に」と切り出し、車内でのエピソードを披露。

前の席の客が途中で乗ってきたといい「背もたれをグーンって全力倒しやってん」。「全然ええねん。俺も全然倒すし。そのことについては一切何も思わんねん」というが「ちょっとしたら、背もたれがふぅーっと戻ってん」。

あれ？と思ったが、さほど気に留めず過ごしていると「（前の客が）女性の方やってんけど、ぱーっと俺の方来て“写真撮ってもらっていいですか？”って言うてくれはってん」。しかし、最近濱家は薄毛を気にしており「俺メーク前めっちゃハゲてるしさ、何となく嫌やから“すみません、ちょっと…車内ですし”って断ってん」。

断られた女性は濱家の前の席に戻り「グーンってまた背もたれを」。このエピソードにコンビは大笑い。山内が「撮らないなら、写真を撮らないなら」と女性の心中を察すると、濱家も「そりゃそうやな」と笑った。