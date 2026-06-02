「40代なのに精神年齢が低い男性が多すぎる」婚活を始めた33歳女性の実感が「あながち間違っていない」理由
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
恋愛がうまくいかないという方々にも、筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆スペックの良い彼氏と2人交際したが…
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は婚活中だという美佳さん（仮名・女性・33歳）。「年上好き」を公言している美佳さんは、主に30代中盤から40代中盤までの年上男性を対象にパートナー探しをしているそうなのですが……。
「婚活を始めてから最初に付き合った人は当時43歳。次に付き合った人は3カ月前にお別れした41歳。2人とも私よりけっこう年上でしたが、別れた理由はどちらも相手の“幼稚さ”が原因でした。
1人目の43歳の彼は学歴・年収・ビジュは私の理想に近かったんですけど、レストランで注文した料理の提供が遅いとか、タクシーの運転手さんが1本道を間違えたとか、そういう些細なことですぐに癇癪を起こす人で、一緒にいて気まずい場面が何度もありました。
2人目の41歳の彼はとあるスタートアップ企業の役員をしていたんですけど、自分の考えが絶対に正しいと思ってるタイプで、私のすることにいちいち口出ししてきて、言うとおりにさせようとしたり、論破しようとしてきたりする人でした」（美佳さん）
◆40代未婚男性の精神年齢が低いと感じるワケ
2人とも愛想を尽かした美佳さんからお別れを告げたとのこと。
「だけど、1人目も2人目も別れ際にわんわん号泣されたんですよね。子どもみたいだなーって内心でドン引きしてました（苦笑）。
最後にぎゃん泣きされたことが決定打でしたけど、そもそも日々一緒にいて『精神年齢低すぎない？』って思うことがけっこうあって……。なんで40すぎにもなって、こんなに幼稚な男性が多いんでしょうか？」（美佳さん）
「幼稚すぎる40代男」が婚活市場に意外と多いことに悩む美佳さん。筆者はその原因について次のように解説していきました。
まず、当然ながら世の40代男性が全員幼稚だなんてことはないのですが、婚活市場に絞ると精神年齢が低い男性の割合が増えるもの。精神が成熟した人格者は40代になる前に結婚しているケースが多いからです。
もちろん既婚者のなかにも「幼稚すぎる40代男」はごまんといますが、要するに割合の問題。誤解を恐れずに言いますが、“40代既婚男性”と“40代独身男性”の精神年齢の平均値を比較したとしたら、後者のほうが低くなるでしょう。
◆自分を「立派な大人」だと妄信している
独身男性は精神年齢が低い傾向にあるというのは大前提の話で、本題はここから。
美佳さんが交際した2人の彼氏がまさにそうなのですが、立派な役職があり、高い年収を得て、部下や後輩をつき従えていると、周囲から「彼は“しごでき”（仕事ができる）」と評価されるでしょう。
そうして社会的信用を獲得すると、本人は「立派な仕事をしている俺は立派な大人だ」と思い込みます。
しかし、です。実は“仕事ができること”と“大人であること”は全くの別物。
決して「立派な仕事」をしていることはイコールで「立派な大人」にはならないのに、その2つがイコールで結びつくと勘違いしてしまっている人が多く、それが幼稚な40代男が世にはびこっている一因なのです。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
恋愛がうまくいかないという方々にも、筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は婚活中だという美佳さん（仮名・女性・33歳）。「年上好き」を公言している美佳さんは、主に30代中盤から40代中盤までの年上男性を対象にパートナー探しをしているそうなのですが……。
「婚活を始めてから最初に付き合った人は当時43歳。次に付き合った人は3カ月前にお別れした41歳。2人とも私よりけっこう年上でしたが、別れた理由はどちらも相手の“幼稚さ”が原因でした。
1人目の43歳の彼は学歴・年収・ビジュは私の理想に近かったんですけど、レストランで注文した料理の提供が遅いとか、タクシーの運転手さんが1本道を間違えたとか、そういう些細なことですぐに癇癪を起こす人で、一緒にいて気まずい場面が何度もありました。
2人目の41歳の彼はとあるスタートアップ企業の役員をしていたんですけど、自分の考えが絶対に正しいと思ってるタイプで、私のすることにいちいち口出ししてきて、言うとおりにさせようとしたり、論破しようとしてきたりする人でした」（美佳さん）
◆40代未婚男性の精神年齢が低いと感じるワケ
2人とも愛想を尽かした美佳さんからお別れを告げたとのこと。
「だけど、1人目も2人目も別れ際にわんわん号泣されたんですよね。子どもみたいだなーって内心でドン引きしてました（苦笑）。
最後にぎゃん泣きされたことが決定打でしたけど、そもそも日々一緒にいて『精神年齢低すぎない？』って思うことがけっこうあって……。なんで40すぎにもなって、こんなに幼稚な男性が多いんでしょうか？」（美佳さん）
「幼稚すぎる40代男」が婚活市場に意外と多いことに悩む美佳さん。筆者はその原因について次のように解説していきました。
まず、当然ながら世の40代男性が全員幼稚だなんてことはないのですが、婚活市場に絞ると精神年齢が低い男性の割合が増えるもの。精神が成熟した人格者は40代になる前に結婚しているケースが多いからです。
もちろん既婚者のなかにも「幼稚すぎる40代男」はごまんといますが、要するに割合の問題。誤解を恐れずに言いますが、“40代既婚男性”と“40代独身男性”の精神年齢の平均値を比較したとしたら、後者のほうが低くなるでしょう。
◆自分を「立派な大人」だと妄信している
独身男性は精神年齢が低い傾向にあるというのは大前提の話で、本題はここから。
美佳さんが交際した2人の彼氏がまさにそうなのですが、立派な役職があり、高い年収を得て、部下や後輩をつき従えていると、周囲から「彼は“しごでき”（仕事ができる）」と評価されるでしょう。
そうして社会的信用を獲得すると、本人は「立派な仕事をしている俺は立派な大人だ」と思い込みます。
しかし、です。実は“仕事ができること”と“大人であること”は全くの別物。
決して「立派な仕事」をしていることはイコールで「立派な大人」にはならないのに、その2つがイコールで結びつくと勘違いしてしまっている人が多く、それが幼稚な40代男が世にはびこっている一因なのです。