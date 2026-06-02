【レベル３大雨警報】兵庫県・洲本市、南あわじ市、淡路市に発表 15:32時点
気象台は、2日午後3時32分に、レベル３大雨警報を洲本市、南あわじ市、淡路市に発表しました。
南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■神戸市東灘区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市灘区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市兵庫区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市長田区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市須磨区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市垂水区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市北区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市中央区
●レベル２大雨注意報【発表】
■神戸市西区
●レベル２大雨注意報【発表】
■姫路市
●レベル２大雨注意報【発表】
■尼崎市
●レベル２大雨注意報【発表】
■明石市
●レベル２大雨注意報【発表】
■西宮市
●レベル２大雨注意報【発表】
■洲本市
●レベル３大雨警報【発表】
■芦屋市
●レベル２大雨注意報【発表】
■伊丹市
●レベル２大雨注意報【発表】
■相生市
●レベル２大雨注意報【発表】
■豊岡市
●レベル２大雨注意報【発表】
■加古川市
●レベル２大雨注意報【発表】
■赤穂市
●レベル２大雨注意報【発表】
■西脇市
●レベル２大雨注意報【発表】
■宝塚市
●レベル２大雨注意報【発表】
■三木市
●レベル２大雨注意報【発表】
■高砂市
●レベル２大雨注意報【発表】
■川西市
●レベル２大雨注意報【発表】
■小野市
●レベル２大雨注意報【発表】
■三田市
●レベル２大雨注意報【発表】
■加西市
●レベル２大雨注意報【発表】
■丹波篠山市
●レベル２大雨注意報【発表】
■養父市
●レベル２大雨注意報【発表】
■丹波市
●レベル２大雨注意報【発表】
■南あわじ市
●レベル３大雨警報【発表】
■朝来市
●レベル２大雨注意報【発表】
■淡路市
●レベル３大雨警報【発表】
■宍粟市
●レベル２大雨注意報【発表】
■加東市
●レベル２大雨注意報【発表】
■たつの市
●レベル２大雨注意報【発表】
■猪名川町
●レベル２大雨注意報【発表】
■多可町
●レベル２大雨注意報【発表】
■稲美町
●レベル２大雨注意報【発表】
■播磨町
●レベル２大雨注意報【発表】
■市川町
●レベル２大雨注意報【発表】
■福崎町
●レベル２大雨注意報【発表】
■神河町
●レベル２大雨注意報【発表】
■太子町
●レベル２大雨注意報【発表】
■上郡町
●レベル２大雨注意報【発表】
■佐用町
●レベル２大雨注意報【発表】