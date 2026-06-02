気象台は、2日午後3時32分に、レベル３大雨警報を洲本市、南あわじ市、淡路市に発表しました。

南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■神戸市東灘区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市灘区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市兵庫区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市長田区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市須磨区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市垂水区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市北区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市中央区
●レベル２大雨注意報【発表】

■神戸市西区
●レベル２大雨注意報【発表】

■姫路市
●レベル２大雨注意報【発表】

■尼崎市
●レベル２大雨注意報【発表】

■明石市
●レベル２大雨注意報【発表】

■西宮市
●レベル２大雨注意報【発表】

■洲本市
●レベル３大雨警報【発表】

■芦屋市
●レベル２大雨注意報【発表】

■伊丹市
●レベル２大雨注意報【発表】

■相生市
●レベル２大雨注意報【発表】

■豊岡市
●レベル２大雨注意報【発表】

■加古川市
●レベル２大雨注意報【発表】

■赤穂市
●レベル２大雨注意報【発表】

■西脇市
●レベル２大雨注意報【発表】

■宝塚市
●レベル２大雨注意報【発表】

■三木市
●レベル２大雨注意報【発表】

■高砂市
●レベル２大雨注意報【発表】

■川西市
●レベル２大雨注意報【発表】

■小野市
●レベル２大雨注意報【発表】

■三田市
●レベル２大雨注意報【発表】

■加西市
●レベル２大雨注意報【発表】

■丹波篠山市
●レベル２大雨注意報【発表】

■養父市
●レベル２大雨注意報【発表】

■丹波市
●レベル２大雨注意報【発表】

■南あわじ市
●レベル３大雨警報【発表】

■朝来市
●レベル２大雨注意報【発表】

■淡路市
●レベル３大雨警報【発表】

■宍粟市
●レベル２大雨注意報【発表】

■加東市
●レベル２大雨注意報【発表】

■たつの市
●レベル２大雨注意報【発表】

■猪名川町
●レベル２大雨注意報【発表】

■多可町
●レベル２大雨注意報【発表】

■稲美町
●レベル２大雨注意報【発表】

■播磨町
●レベル２大雨注意報【発表】

■市川町
●レベル２大雨注意報【発表】

■福崎町
●レベル２大雨注意報【発表】

■神河町
●レベル２大雨注意報【発表】

■太子町
●レベル２大雨注意報【発表】

■上郡町
●レベル２大雨注意報【発表】

■佐用町
●レベル２大雨注意報【発表】