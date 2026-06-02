サッカー日本代表FW上田綺世（27）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、パパになった喜びと決意を語った。

ベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVから23年、オランダの名門フェイエノールトに移籍。現在はクラブの拠点・ロッテルダムで生活している。

22年に結婚した、妻でモデルの由布菜月（28）も極力、オランダで生活しているが、出産準備のため帰国。4月に第1子女児を出産した。

シーズン終盤だったが、上田も出産に立ち会うことができた。由布はSNSで「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と明かしていた。

11日に開幕するW杯北中米大会での代表入りと、ダブルの喜び。上田は番組で、我が子を大切そうに抱く自身の笑顔のショットを披露した。「ある意味、違和感でしたよね。自分が父親になったというのもそうですし、喜びもあり、感動もあり、ちょっと実感もなく」。率直な思いを口にしつつ、「見て分かる年まで、現役でバリバリできたらいいなと思います」と決意を示した。