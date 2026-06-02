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地域経営専門家・横山アンディ氏が、YouTubeチャンネル「横山アンディ・地域経営専門家」にて「2026年5月20日、参議院本会議にて「改正都市再生特別措置法」が可決・成立【専門家が解説】「守り」の都市計画から「攻め」の都市計画への転換！」と題した動画を公開した。動画では、新たに成立した法改正が地方都市に与える影響と、これからの街づくりのカギとなる「攻め」の都市計画について解説している。



横山氏はまず、これまでの地方都市における立地適正化計画、いわゆるコンパクトシティ化構想が、人口減少のなかで生活インフラを中心部に引き留め行政コストを抑える「守りの戦略」だったと説明する。しかし、今回の法改正で緩和対象にオフィス、工場、ホテル、スタジアムが加わったことで、外部から人を呼び込み地域経済を循環させる「攻めのエンジン」になり得ると語った。



この大きな方針転換のポイントを、横山氏は3つの視点で紐解いていく。1つ目は「攻め」の都市計画だ。インフラをただ集めるだけでは「生活インフラ施設自体が撤退してしまうという悪循環」に陥るため、中心部に民間投資を呼び込み、富と活力を生み出す法整備の意義を強調した。2つ目は、都市デザインの変革である。かつて田中角栄元首相の「日本列島改造論」に代表されるように郊外へ広がった結果、現在は駅前がシャッター街化している。横山氏はこの流れを逆回転させるポテンシャルとして、土地の広さに頼らず上に伸ばす「垂直方向への集約」を提唱し、高度利用による多様なレイヤーの共存を説いた。



3つ目の視点が、防災レジリエンスへの寄与だ。ハザードマップ上の安全なエリアに容積率緩和というメリットを与え、その条件として自家発電設備や避難スペースの設置を求めることで、民間資金を活用しながら自治体機能も併設できる「官民連携の理想的なスキーム」が成立するという。



最後に横山氏は、容積率をどう緩和するかは自治体に委ねられており、今後は各自治体の「編集力」が問われると結論付けた。「法律という道具は与えたので、あとは各自治体の知恵とセンスで街をプロデュースしてください」という国からのメッセージに対し、地域がどう応えていくのか。街づくりの新たな可能性を示唆する、知的好奇心を刺激する解説となっている。