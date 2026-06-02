【速報】四国地方が梅雨入り 平年より3日早い 梅雨入り早々記録的な大雨に警戒
今日2日、気象庁は四国地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より3日早く、長雨の季節になりました。目先、台風や前線の影響で、今夜〜明日3日午前にかけて局地的に1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る見込みです。梅雨入り早々、記録的な大雨に警戒が必要です。
四国地方 平年より3日早い梅雨入り
気象庁は、今日2日、四国地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より3日早い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。
四国地方 雨の季節到来
今日2日の四国地方は、前線や台風6号の影響で雨や雷雨となり、夜のはじめ頃〜3日午前中にかけて、局地的に雷を伴い1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る見込みです。梅雨入り早々、記録的な大雨に警戒が必要です。
台風6号は、暴風域を伴って2日夜遅く〜3日午前中にかけて四国地方に接近する見込みです。四国地方では2日夕方〜3日午前中にかけて、うねりを伴った高波に、2日夜のはじめ頃〜3日午前中にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。また、土砂災害に十分注意してください。
なお、四国地方の梅雨明けの平年は7月17日ごろです。