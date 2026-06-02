台風6号は明日3日に関東甲信地方に接近する恐れがあります。明日3日朝の通勤・通学の時間帯は雨や風が強まり、交通機関に影響する可能性もあります。

台風6号が暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近の恐れ

台風6号は今日2日は西日本に接近し、明日3日は関東甲信地方に接近する恐れがあります。また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上する見込みです。



前線の影響もあり、発達した雨雲が台風の中心から離れた北側や東側にあります。このため、台風の最接近前から雨が強まる予想です。

平年の6月ひと月の雨量に匹敵するほどの雨量の恐れ

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、今日2日夜遅くから明日3日夕方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。明日3日朝の通勤・通学の時間帯は雨・風ともに強く、交通機関に影響が出る可能性があります。最新の交通情報にも注意が必要です。夜には雨はやみますが、風の強い状態が続きそうです。



今日2日に予想される1時間降水量は多い所で

伊豆諸島 30ミリ

明日3日に予想される1時間降水量は多い所で

伊豆諸島 70ミリ

関東地方北部 70ミリ

関東地方南部 70ミリ

甲信地方 40ミリ



明日3日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東地方南部 100ミリ

甲信地方 80ミリ

伊豆諸島 150ミリ

その後、明日3日6時から明後日4日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東地方南部 200ミリ

甲信地方 150ミリ

伊豆諸島 200ミリ

関東地方北部 200ミリ



平年の6月ひと月の雨量に匹敵するほどの雨量が短い期間で降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、道路の冠水や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。