BTSジンとRMがジェットコースターで絶叫！“守りのジン×口開けナム”対照的な表情に「いい顔してる」「ナムジン最高」と話題

【写真】BTS RMとJINがジェットコースターで絶叫の瞬間【写真】SUGAもツアーオフショット公開

BTSのRM（アールエム）が、Instagramでワールドツアーのオフショットを公開。JIN（ジン）とジェットコースターに乗った記念写真をアップした。

■BTS RMとジンがアメリカでジェットコースターに絶叫！

5月は北米各地で公演を行っていたBTS。RMはステージショットやメイク中、舞台裏の姿など、15枚の写真を投稿している。5枚目は、遊園地のジェットコースター乗車時に撮影された記念写真。落下の恐怖からか、ジンは両手をクロスして身を守り、隣に座るRMは大きな口を開く。今にもふたりの絶叫が聞こえてきそうだ。

7枚目はメンバーと並んだショット。キャップのつばを後ろに回して被ったRMは、ペロリと舌を出したV（ヴィ）の肩を抱き、カメラに向かってウインク。その隣ではJ-HOPE（ジェイホープ）が優しい微笑みを浮かべる。そして11枚目は、ライブの舞台裏でカートに乗って移動するメンバーのショット。RMはポーカーフェイスながらもダブルピースを決めている。

キャプションでRMは「i love gengar」と、『ポケットモンスター』のゲンガーへの愛を綴り、13枚目では『ポケモンカードゲーム』のゲンガーのカードが並んだコレクションを披露している。

SNSでは「可愛過ぎるw」「2人とも表情が笑」「いい顔してる」「ジンくん自分で自分をハグしてるみたい笑」「2人ともリアクション面白い」「すごい躍動感でかわいいw」「ナムジン最高」「ジンくんの手、乙女すぎる笑」「ナムのゲンガー愛強し」と反響を集めている。

■BTS SUGAはハンバーグをガブリ

なおメンバーのSUGA（シュガ）も、ツアーのオフショットを投稿。凛々しいステージ衣装の姿に加え、7、8枚目ではメガネ姿でPCを操作したり、ハンバーグにかぶりつく等身大の姿も見せた。