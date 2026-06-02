吉本新喜劇の西川忠志（５８）のノースリーブ姿に注目が集まっている。

１日にインスタグラムで「さぁ！今日から６月 最高のお天気です 日焼けしますね！！今日は１日、氏神さまへお詣りに。そしてそのままジムに行きました 今日のトレーニングシャツは今年の僕の誕生日に娘から貰ったものです！！」とつづると、ノースリーブシャツ姿を披露。鍛えられた腕が目を引くショットになっている。

「息子はトレパンをプレゼントしてくれたんです また載せさせていただきます。では今夜は明日からのなんばグランド花月・吉本新喜劇公演・すっちー座長作品の稽古です。明日からも皆様方のご来場を心よりお待ち申し上げております」と続け、「＃マッチョになりたい＃筋トレ」などのハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「凄いな」「ひえっ！！」「見た瞬間、ハルク……て声出た」「バキバキ」などのコメントがあがっている。

西川きよし、ヘレン夫妻の長男である忠志。２０２４年６月頃から筋トレを始めたそうで、マッチョ化した姿が「デカッ」「知らない間にすごい事になってる」「マッチョすぎて誰か分かりませんでした」と話題になっている。