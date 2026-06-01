【ヴェルカ】 県民が熱狂！日本一の喜び分かち合うパレード「愛してるよ～」選手らと心ひとつに…《長崎》
Bリーグ日本一となった、長崎ヴェルカ。
創設からわずが5年でのリーグ優勝を記念したセレモニーとパレードが5月31日に行われ、県民と喜びを分かち合いました。
県庁前の広場で開かれた、長崎ヴェルカの優勝記念セレモニー。
史上最速となる創設5年での “Bリーグ制覇” を成し遂げたチームを祝おうと、多くのファンやブースターが集まり、選手たちが感謝の言葉を述べました。
（狩俣 昌也選手）
「チャンピオンになった瞬間を見返しながら “引退をやめようかな” と思うくらい、素晴らしい景色をみさせてもらった」
（松本健児リオン選手）
「日本一になった。本当に皆さんのおかげで優勝できたので、うれしい」
（馬場 雄大選手）
「この日本一は(長崎の)皆さんのおかげだと思っているし、皆さんがいなかったら達成できていなかった。
愛してるよ～」
また チームのムードメーカーでもある森川 正明選手は得意のダンスを披露し、会場を盛り上げました。
（伊藤 拓摩社長兼GM）
「ヴェルカは優勝が最終目標ではなくて、地域創生をする。バスケットボールという最高のエンターテイメントで、(長崎の)皆さんの人生が少しでもワクワクするように、バスケットボールチームがある。
来年もいろいろと仕掛けていくので、一緒に長崎を盛り上げていきたい」
その後、選手やスタッフは浜町アーケードでの「優勝パレード」へ。
アーケード内は歓喜に沸く市民であふれ返り、まち全体が祝福ムードに包まれました。
（ブースター）
「最高だった。目いっぱい “ありがとう” と伝えたかったので、この機会に伝えられてよかった」
（ブースター）
「かっこよかった。ヴェルカのいろんな選手が見えた」
（ブースター）
「イ・ヒョンジュンが(手で)ハートをつくってくれた」
（ブースター）
「いつも（ミッチェル選手を）推しているが、このTシャツを見せたらハイタッチしてくれた」
（ブースター）
「動画も写真もいいものが撮れて、早く来た甲斐があった」
（ブースター）
「来年もBプレミアになるが、連覇でお願いしたい」
レギュラーシーズンをB1全26チーム中首位で終え、チャンピオンシップでも頂点に立ったヴェルカ。
選手たちは「ありがとう」や「おめでとう」の声に笑顔で応え、日本一の喜びを分かち合いました。