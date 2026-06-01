Bリーグ日本一となった、長崎ヴェルカ。

創設からわずが5年でのリーグ優勝を記念したセレモニーとパレードが5月31日に行われ、県民と喜びを分かち合いました。

県庁前の広場で開かれた、長崎ヴェルカの優勝記念セレモニー。

史上最速となる創設5年での “Bリーグ制覇” を成し遂げたチームを祝おうと、多くのファンやブースターが集まり、選手たちが感謝の言葉を述べました。

（狩俣 昌也選手）

「チャンピオンになった瞬間を見返しながら “引退をやめようかな” と思うくらい、素晴らしい景色をみさせてもらった」

（松本健児リオン選手）

「日本一になった。本当に皆さんのおかげで優勝できたので、うれしい」

（馬場 雄大選手）

「この日本一は(長崎の)皆さんのおかげだと思っているし、皆さんがいなかったら達成できていなかった。

愛してるよ～」

また チームのムードメーカーでもある森川 正明選手は得意のダンスを披露し、会場を盛り上げました。

（伊藤 拓摩社長兼GM）

「ヴェルカは優勝が最終目標ではなくて、地域創生をする。バスケットボールという最高のエンターテイメントで、(長崎の)皆さんの人生が少しでもワクワクするように、バスケットボールチームがある。

来年もいろいろと仕掛けていくので、一緒に長崎を盛り上げていきたい」

その後、選手やスタッフは浜町アーケードでの「優勝パレード」へ。

アーケード内は歓喜に沸く市民であふれ返り、まち全体が祝福ムードに包まれました。

（ブースター）

「最高だった。目いっぱい “ありがとう” と伝えたかったので、この機会に伝えられてよかった」

（ブースター）

「かっこよかった。ヴェルカのいろんな選手が見えた」

（ブースター）

「イ・ヒョンジュンが(手で)ハートをつくってくれた」

（ブースター）

「いつも（ミッチェル選手を）推しているが、このTシャツを見せたらハイタッチしてくれた」

（ブースター）

「動画も写真もいいものが撮れて、早く来た甲斐があった」

（ブースター）

「来年もBプレミアになるが、連覇でお願いしたい」

レギュラーシーズンをB1全26チーム中首位で終え、チャンピオンシップでも頂点に立ったヴェルカ。

選手たちは「ありがとう」や「おめでとう」の声に笑顔で応え、日本一の喜びを分かち合いました。