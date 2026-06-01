【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）

【映像】日本 vs コートジボワール（生中継）

U-19日本代表は日本時間6月1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）のグループステージ第1戦でU-21コートジボワール代表と対戦。22時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。

2027年のU-20ワールドカップと2028年のロサンゼルス五輪を目指すU-19日本代表は2チームに分かれて活動し、アメリカ・メキシコ遠征組はワールドカップに臨むA代表のトレーニングパートナーを兼務。フランス遠征組は、U-21世代の10か国が集うモーリスレベロトーナメントを戦う。

コートジボワール戦の予想フォーメーションは3−5−2で、キャプテンはサンフレッチェ広島の小林志紋が務める。

【スタメン】

▼GK

1 小川煌（サンフレッチェ広島）

▼DF

4 久保遥夢（名古屋グランパス）

18 永井大義（ベガルタ仙台）

▼MF

2 松本果成（湘南ベルマーレ）

7 神田泰斗（RB大宮アルディージャ）

10 小林志紋（サンフレッチェ広島）

13 中積爲（ガンバ大阪）

15 荒木仁翔（いわきFC）

19 木寺優直（RB大宮アルディージャ）

▼FW

9 大西利都（早稲田大学）

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

【ベンチスタート】

3 秦樹（横浜FC）

5 村上慶（横浜F・マリノス）

6 菅原悠太（FC東京）

8 岩崎亮佑（横浜FC）

12 ノグチピント天飛（筑波大学）

14 山下翔大（水戸ホーリーホック）

16 エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）

17 加藤海輝（筑波大学）

20 日高元（RB大宮アルディージャ）

21 マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）

22 関紱晴（川崎フロンターレ）

23 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）

