【速報】U-19日本代表、コートジボワール戦のスタメン発表！モーリスレベロトーナメント初戦でキャプテンは広島のMF小林志紋
【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）
U-19日本代表は日本時間6月1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）のグループステージ第1戦でU-21コートジボワール代表と対戦。22時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。
2027年のU-20ワールドカップと2028年のロサンゼルス五輪を目指すU-19日本代表は2チームに分かれて活動し、アメリカ・メキシコ遠征組はワールドカップに臨むA代表のトレーニングパートナーを兼務。フランス遠征組は、U-21世代の10か国が集うモーリスレベロトーナメントを戦う。
コートジボワール戦の予想フォーメーションは3−5−2で、キャプテンはサンフレッチェ広島の小林志紋が務める。
【スタメン】
▼GK
1 小川煌（サンフレッチェ広島）
▼DF
4 久保遥夢（名古屋グランパス）
18 永井大義（ベガルタ仙台）
▼MF
2 松本果成（湘南ベルマーレ）
7 神田泰斗（RB大宮アルディージャ）
10 小林志紋（サンフレッチェ広島）
13 中積爲（ガンバ大阪）
15 荒木仁翔（いわきFC）
19 木寺優直（RB大宮アルディージャ）
▼FW
9 大西利都（早稲田大学）
11 浅田大翔（横浜F・マリノス）
【ベンチスタート】
3 秦樹（横浜FC）
5 村上慶（横浜F・マリノス）
6 菅原悠太（FC東京）
8 岩崎亮佑（横浜FC）
12 ノグチピント天飛（筑波大学）
14 山下翔大（水戸ホーリーホック）
16 エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）
17 加藤海輝（筑波大学）
20 日高元（RB大宮アルディージャ）
21 マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）
22 関紱晴（川崎フロンターレ）
23 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）