今年の『音楽の日』は7.18放送！ 総合司会は安住紳一郎＆江藤愛
TBS系の夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が、7月18日14時から8時間にわたり生放送されることが決定した。
【写真】TBS『THE TIME’』『THE TIME，』に6月から新人アナ3人が加入！
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』は、今回で放送16回目を迎える。総合司会は16回連続となるTBSアナウンサー・安住紳一郎と、江藤愛が務める。
今年の『音楽の日』の番組テーマは“こえる。きこえる。”。冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年、2026年。限界に挑み、記録を「超える」アスリートの姿から、私たちは多くの勇気と元気をもらっている。
そして、今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。
限界を「超える」強さも、痛みを「越える」優しさも。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。
番組では、“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の“こえる。きこえる。”を、音楽と共にお届けする。何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、『音楽の日』でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスを届ける。
出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定だ。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
【写真】TBS『THE TIME’』『THE TIME，』に6月から新人アナ3人が加入！
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』は、今回で放送16回目を迎える。総合司会は16回連続となるTBSアナウンサー・安住紳一郎と、江藤愛が務める。
今年の『音楽の日』の番組テーマは“こえる。きこえる。”。冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年、2026年。限界に挑み、記録を「超える」アスリートの姿から、私たちは多くの勇気と元気をもらっている。
限界を「超える」強さも、痛みを「越える」優しさも。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。
番組では、“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の“こえる。きこえる。”を、音楽と共にお届けする。何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、『音楽の日』でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスを届ける。
出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定だ。
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。