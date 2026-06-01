本日の日経平均株価は、米株高を受け、メモリー・電子部品関連を中心に買いが優勢となり、前週末比604円高の6万6934円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、116万3534株の自社株を消却するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設を計画するソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3156> レスター 東Ｐ 卸売業

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業

<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4063> 信越化 東Ｐ 化学

<4187> 大有機 東Ｐ 化学

<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学

<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業



<4980> デクセリ 東Ｐ 化学

<5331> ノリタケ 東Ｐ ガラス土石製品

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品

<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械

<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械



<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械

<6327> 北川精機 東Ｓ 機械

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6498> キッツ 東Ｐ 機械

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器

<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器

<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器

<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器



<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器

<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器

<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器

<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器

<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<7995> バルカー 東Ｐ 化学

<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器

<8086> ニプロ 東Ｐ 精密機器

<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業



<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



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