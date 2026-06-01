本日の【上場来高値更新】 ノリタケ、ＳＢＧなど42銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受け、メモリー・電子部品関連を中心に買いが優勢となり、前週末比604円高の6万6934円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、116万3534株の自社株を消却するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設を計画するソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5331> ノリタケ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8086> ニプロ 東Ｐ 精密機器
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、116万3534株の自社株を消却するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設を計画するソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5331> ノリタケ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6994> 指月電 東Ｓ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8086> ニプロ 東Ｐ 精密機器
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
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