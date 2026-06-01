　本日の日経平均株価は、米株高を受け、メモリー・電子部品関連を中心に買いが優勢となり、前週末比604円高の6万6934円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速したノリタケ <5331> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価を最上位に引き上げた牧野フライス製作所 <6135> [東証Ｐ]、116万3534株の自社株を消却するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設を計画するソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3687> Ｆスターズ　　東Ｐ　情報・通信業
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業

<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5331> ノリタケ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5367> ニッカトー　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6135> 牧野フ　　　　東Ｐ　機械
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械

<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6845> アズビル　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6971> 京セラ　　　　東Ｐ　電気機器
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器

<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6994> 指月電　　　　東Ｓ　電気機器
<6996> ニチコン　　　東Ｐ　電気機器
<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7995> バルカー　　　東Ｐ　化学
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8086> ニプロ　　　　東Ｐ　精密機器
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース