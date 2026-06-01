大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが1日（月）、山本智大（31）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

リベロの山本は、日本体育大学卒業後の2017年にFC東京（東京グレートベアーズの前身）に入団するが1シーズンで退団。2018-19シーズンに入団した堺ブレイザーズ（現・日本製鉄堺ブレイザーズ）では、5シーズンをプレーした。

2023-24シーズンにパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）に入団すると、2024-25シーズンにSVリーグのベストリベロを受賞。そして3年目となった2025-26シーズンもベストリベロを受賞、チームも7シーズンぶりの優勝を果たし、自身としても初のリーグタイトルを獲得した。また、2019年より日本代表に選出され、2021年の東京オリンピック（五輪）、2024年のパリ五輪にも出場している。

その山本が2026-27シーズンも大阪Ｂと契約を更新し、クラブを通して以下のコメントを発表している。

「新しいシーズンでも大阪ブルテオンで戦えることを嬉しく思います。また最高の喜びを分かち合えるように一生懸命頑張りたいです。そして、チームを勝利に導けるリベロを目指して、必死にハードワークしたいと思います。皆さん、二連覇しましょう！」