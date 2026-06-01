高石あかり「ばけばけ」で印象的な“一言”＆追加されたシーンとは「年末の1番最後の回」【第63回ギャラクシー賞】
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が1日、都内で開催された「第63回ギャラクシー賞」贈賞式に出席。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の印象的なシーンを明かした。
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「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年の歴史を誇る。主演を務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」がテレビ部門特別賞を受賞した高石は、印象的なシーンを聞かれると「年末の1番最後の回が、トキとヘブンがやっと心が結びつくという回だったんです」と回想した。
「気持ちが結びつくときに、『好きだよ』であったり告白ではなく、『ばけばけ』に関しては、散歩に行くヘブンに対して『ご一緒してもいいですか？』っていうその一言で、2人が結びついたんだなって思わせるような、ふじき（光彦）さんの脚本であったり。その後に2人が手を繋いで新宿を歩くシーンは、もともと脚本にはなくて、村橋（直樹）さんが追加されたシーンなんです。皆さんおっしゃっていましたけど、皆さんの力が加わって、この『ばけばけ』っていう作品はできているんだなと、放送を見て私も感動したので。そのシーンはすごく大好きです」と作品の魅力を明かしていた。
この日はラジオ部門 DJ パーソナリティ賞を受賞したアンジェリーナ 1/3、志賀信夫賞を獲得した重延浩も出席。TBS／JNN「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」がフロンティア賞を受賞し、終戦80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』が大賞を受賞していた。（modelpress編集部）
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◆高石あかり、印象的なのは「年末の1番最後の回」
「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年の歴史を誇る。主演を務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」がテレビ部門特別賞を受賞した高石は、印象的なシーンを聞かれると「年末の1番最後の回が、トキとヘブンがやっと心が結びつくという回だったんです」と回想した。
◆アンジェリーナ 1/3・重延浩らも受賞
この日はラジオ部門 DJ パーソナリティ賞を受賞したアンジェリーナ 1/3、志賀信夫賞を獲得した重延浩も出席。TBS／JNN「戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる」がフロンティア賞を受賞し、終戦80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』が大賞を受賞していた。（modelpress編集部）
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