今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優・中村橋之助（３０）と妻で女優・能條愛未（３１）が５月３０日、都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務め、司会は新婦と同じ乃木坂４６出身のテレビ朝日・斎藤ちはるアナウンサーが務めた。

斎藤は自身のＳＮＳで３１日、「大好きな愛未の挙式に参列させていただき そして披露宴では司会を担当しました」と報告。「愛未の幸せな表情を見られて本当に幸せな気持ちになりました

メンバーたちにも会えて嬉しかった♡♡ 愛未、国生さん末永くお幸せに」と西野七瀬、日本テレビ・市來玲奈アナら、乃木坂ＯＧが集結し、新郎新婦とともに記念撮影した写真などを公開した。西野、市來ともに、一部が透け感のある素材を使った黒いドレスかトップスの装いだった。

披露宴は片岡仁左衛門ら歌舞伎俳優、新婦と同じ元乃木坂４６メンバーら約１０００人が出席して盛大に行われ、筒井義信・経団連会長、２人が出会った舞台を演出した宝塚歌劇団特別顧問の小池修一郎氏が祝辞を述べた。

【主な参列者】

片岡仁左衛門、中村梅玉、中村扇雀、尾上松緑、片岡愛之助、中村獅童、中村歌六、中村時蔵、片岡孝太郎、中村勘九郎、中村七之助、市川中車（香川照之）、中村隼人、高橋英樹、水谷豊、市村正親、薬丸裕英、大竹しのぶ、寺島しのぶ、渡辺えり、恵俊彰、上地雄輔、朝日奈央、江藤愛（アナウンサー）、堀内健、アン ミカ、ハイヒール・モモコ、高橋克典、南果歩、波乃久里子、前田愛、高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司（順不同、敬称略）