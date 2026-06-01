LE SSERAFIM×『スーパーガール』 楽曲コラボ決定 日本のファンに向けたグリーティング映像も到着
映画『スーパーガール』の本編内で、LE SSERAFIMの楽曲「CELEBRATION」の映画オリジナルリミックスが使われることが発表された。このコラボを記念し、LE SSERAFIMのメンバーから日本のファンに向けたグリーティング映像も到着した。
【動画】『スーパーガール』LE SSERAFIMグリーティング映像
「CELEBRATION」は、5月22日発表されたLE SSERAFIM2作目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のリード曲。映画オリジナルリミックス 「CELEBRATION (Supergirl Ver.)」 として特別に制作されたものが、各音楽配信プラットフォームよりリリースされた。本楽曲は映画本編で使用されるが、本編中のどこで流れるのかは明かされていない。
メンバーから日本のファンに向けたグリーティング映像では、SAKURAが「映画『スーパーガール』のように本当にかっこいい楽曲になっています！」と自信をのぞかせ、KAZUHAは「映画と楽曲のスーパーガールリミックスをぜひ映画館でお楽しみください」と日本語でコメントを寄せた。
「CELEBRATION」は、メンバーのKIM CHAE WONとHUH YUNJINが制作に参加した楽曲。繰り返されるビートとエネルギッシュなメロディーが高揚感を生み、「恐怖心を受け入れ、自分と向き合う強さを讃える」というメッセージが込められている。
そのテーマは、映画『スーパーガール』の物語とも強く共鳴する。スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルは、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトが毒に侵され、かけがえのない“相棒”を失うかもしれない恐怖を抱えながらも、【愛する者のために私は戦う】と決意。解毒剤を求め、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
【動画】『スーパーガール』LE SSERAFIMグリーティング映像
「CELEBRATION」は、5月22日発表されたLE SSERAFIM2作目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のリード曲。映画オリジナルリミックス 「CELEBRATION (Supergirl Ver.)」 として特別に制作されたものが、各音楽配信プラットフォームよりリリースされた。本楽曲は映画本編で使用されるが、本編中のどこで流れるのかは明かされていない。
「CELEBRATION」は、メンバーのKIM CHAE WONとHUH YUNJINが制作に参加した楽曲。繰り返されるビートとエネルギッシュなメロディーが高揚感を生み、「恐怖心を受け入れ、自分と向き合う強さを讃える」というメッセージが込められている。
そのテーマは、映画『スーパーガール』の物語とも強く共鳴する。スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルは、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトが毒に侵され、かけがえのない“相棒”を失うかもしれない恐怖を抱えながらも、【愛する者のために私は戦う】と決意。解毒剤を求め、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。