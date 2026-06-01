松屋銀座に牛めしの「松屋」常設出店が決定 高級な「松屋PREMIUM」メニュー・価格など披露【概要】
松屋銀座に牛めしの「松屋」の百貨店初となる常設1号店「松屋PREMIUM」が、6月10日にオープンすることが決まった。松屋銀座、松屋が6月1日に発表した。
【写真複数】銀座松屋に「松屋PREMIUM」誕生へ…注目の「神戸牛牛めし」「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」など
同プロジェクトは、昨年5月に開店100周年を迎えた松屋銀座と、同じく「松屋」の社名を持つ牛めし「松屋」との縁から始まり、期間限定で出店した店舗は大きな反響を呼び、食品催場における過去最高の売上を記録した。
今回、相互の想いが合致し、百貨店の初常設店「松屋PREMIUM」が実現。松屋銀座としては、弁当需要の高まりに応えるラインナップ強化や、話題性創出による新客の獲得、期待を超える体験提供による顧客満足度の向上を狙う。
「高級感と親しみやすさ」をテーマに、国産食材を使用するなど、百貨店ならではのクオリティで、ここでしか味わえない数々の松屋限定商品を展開していく。
店舗外観は、立体感のあるブラックとウッド調のブラウンを基調に、高級感と温かみを両立。金色のロゴを配することで、百貨店にふさわしい上質感と存在感を演出する。また、ショーケースに商品のサンプルを美しく配置して、従来の松屋とは異なる“選ぶ楽しさ”や“特別感”を感じられる空間とし、「松屋PREMIUM」ラインならではの落ち着きや品格を感じながらも、どこか親しみやすさのある店舗となる。
制服は、百貨店らしい清潔感と上品さを意識し、ブラウンのベストセットアップによる、スマートに着こなせる普遍的なデザインとする。洗練された品格を漂わせつつも、決して気取ることのない、日常に溶け込む上質な装いを目指す。「松屋PREMIUM」専門の接遇研修を修了したスタッフが、百貨店基準の丁寧な商品知識と誠実な対応で迎える。
そしてメニューは、昨年の出店でも人気を集めた神戸牛を使用した贅沢な牛めしをはじめ、国産黒毛和牛の「うまトマハンバーグ」、甘い脂身が柔らかくジューシーな「国産雪国育ち豚」を使用したトンテキ、ボイルドビーフをふんだんに使用した「創業ビーフカレー」など、多数の限定商品を用意。商品は、ファルカタ材の「わっぱ」と掛け紙、環境に配慮した包装で提供する。
店名：「松屋PREMIUM」
オープン日：2026年６月10日（水）
営業時間：午前11時〜午後8時（日曜日もしくは連休最終日は午後7時半まで）
売場面積：5.05平米（販売区画）
松屋銀座限定商品
神戸牛牛めし 1390円
肉倍量神戸牛牛めし 2080円
神戸牛を使用した松屋銀座限定オリジナル牛めし。神戸牛を美味しく味わえるよう、独自の調理方法で仕上げた。タレは松屋オリジナルの牛めしタレをブレンドし、玉ねぎや付合せの紅生姜も国産を使用したこだわりの逸品。
松屋銀座限定商品
国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ 1681円
国産黒毛和牛を使用したハンバーグに、黄身の濃さが特徴の「マキシマムこいたまご」を使用した半熟玉子をトッピング。ハンバーグは冷めても柔らかさが残り、黒毛和牛の旨味を活かせるよう独自にブレンド。うまトマソースはトマトの旨味をより鮮明に引き立て、ハンバーグとマッチするよう配合したオリジナルテイストに。
松屋銀座限定商品
雪国育ちの濃厚トンテキ 1681円
雪国で育った甘味たっぷりの脂と柔らかな肉質が特徴の国産豚を150ｇ使用したボリューミーな商品。松屋オリジナルトンテキダレを使用し、ご飯が進む味わいに。フライドガーリックのトッピングがアクセント。
松屋銀座限定商品
創業ビーフRichカレー 1050円
創業ビーフRichカレー×神戸牛 1681円
創業ビーフRichカレー×黒毛和牛ハンバーグ 1681円
多くのファンに愛される「創業ビーフカレー」をベースに、たっぷりのボイルドビーフとともに深みのある味わいに仕上げた。「カレギュウ」や「ハンバーグカレー」といった松屋伝統のスタイルを、今回は「神戸牛」や「黒毛和牛ハンバーグ」との贅沢な組み合わせで届ける。
※価格は税込
※上記ラインナップに加えて、季節に合わせた新メニューの開発や、惣菜の販売なども検討
【写真複数】銀座松屋に「松屋PREMIUM」誕生へ…注目の「神戸牛牛めし」「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」など
同プロジェクトは、昨年5月に開店100周年を迎えた松屋銀座と、同じく「松屋」の社名を持つ牛めし「松屋」との縁から始まり、期間限定で出店した店舗は大きな反響を呼び、食品催場における過去最高の売上を記録した。
今回、相互の想いが合致し、百貨店の初常設店「松屋PREMIUM」が実現。松屋銀座としては、弁当需要の高まりに応えるラインナップ強化や、話題性創出による新客の獲得、期待を超える体験提供による顧客満足度の向上を狙う。
店舗外観は、立体感のあるブラックとウッド調のブラウンを基調に、高級感と温かみを両立。金色のロゴを配することで、百貨店にふさわしい上質感と存在感を演出する。また、ショーケースに商品のサンプルを美しく配置して、従来の松屋とは異なる“選ぶ楽しさ”や“特別感”を感じられる空間とし、「松屋PREMIUM」ラインならではの落ち着きや品格を感じながらも、どこか親しみやすさのある店舗となる。
制服は、百貨店らしい清潔感と上品さを意識し、ブラウンのベストセットアップによる、スマートに着こなせる普遍的なデザインとする。洗練された品格を漂わせつつも、決して気取ることのない、日常に溶け込む上質な装いを目指す。「松屋PREMIUM」専門の接遇研修を修了したスタッフが、百貨店基準の丁寧な商品知識と誠実な対応で迎える。
そしてメニューは、昨年の出店でも人気を集めた神戸牛を使用した贅沢な牛めしをはじめ、国産黒毛和牛の「うまトマハンバーグ」、甘い脂身が柔らかくジューシーな「国産雪国育ち豚」を使用したトンテキ、ボイルドビーフをふんだんに使用した「創業ビーフカレー」など、多数の限定商品を用意。商品は、ファルカタ材の「わっぱ」と掛け紙、環境に配慮した包装で提供する。
店名：「松屋PREMIUM」
オープン日：2026年６月10日（水）
営業時間：午前11時〜午後8時（日曜日もしくは連休最終日は午後7時半まで）
売場面積：5.05平米（販売区画）
松屋銀座限定商品
神戸牛牛めし 1390円
肉倍量神戸牛牛めし 2080円
神戸牛を使用した松屋銀座限定オリジナル牛めし。神戸牛を美味しく味わえるよう、独自の調理方法で仕上げた。タレは松屋オリジナルの牛めしタレをブレンドし、玉ねぎや付合せの紅生姜も国産を使用したこだわりの逸品。
松屋銀座限定商品
国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ 1681円
国産黒毛和牛を使用したハンバーグに、黄身の濃さが特徴の「マキシマムこいたまご」を使用した半熟玉子をトッピング。ハンバーグは冷めても柔らかさが残り、黒毛和牛の旨味を活かせるよう独自にブレンド。うまトマソースはトマトの旨味をより鮮明に引き立て、ハンバーグとマッチするよう配合したオリジナルテイストに。
松屋銀座限定商品
雪国育ちの濃厚トンテキ 1681円
雪国で育った甘味たっぷりの脂と柔らかな肉質が特徴の国産豚を150ｇ使用したボリューミーな商品。松屋オリジナルトンテキダレを使用し、ご飯が進む味わいに。フライドガーリックのトッピングがアクセント。
松屋銀座限定商品
創業ビーフRichカレー 1050円
創業ビーフRichカレー×神戸牛 1681円
創業ビーフRichカレー×黒毛和牛ハンバーグ 1681円
多くのファンに愛される「創業ビーフカレー」をベースに、たっぷりのボイルドビーフとともに深みのある味わいに仕上げた。「カレギュウ」や「ハンバーグカレー」といった松屋伝統のスタイルを、今回は「神戸牛」や「黒毛和牛ハンバーグ」との贅沢な組み合わせで届ける。
※価格は税込
※上記ラインナップに加えて、季節に合わせた新メニューの開発や、惣菜の販売なども検討